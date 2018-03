Alunos são delegados em simulações da ONU

Participar de simulações da ONU virou tradição no Ábaco. A experiência ajuda a ampliar horizontes e compreender melhor a realidade internacional. Nos últimos meses, os estudantes do Ensino Médio participaram do AbacoONU, no próprio colégio, do PoliONU, em São José dos Campos, e do SPMUN, em São Paulo.



Os oito alunos que se destacaram na simulação realizada pelo Ábaco foram delegados no 10º PoliONU. O evento reuniu estudantes do Ensino Médio do Colégio Poliedro e das escolas parceiras do Sistema de Ensino Poliedro. “É uma experiência fantástica discutir sobre um tema relevante para âmbito mundial com pessoas da sua idade”, afirmou Iohanna Brazolino, da 3ª série A.



O SPMUN, realizado na Universidade de São Paulo, reuniu cerca de 400 alunos, sendo que 32 eram do Ábaco. Níckolas de Aguiar Alves, da 2ª série B, participou do evento e acredita que o conteúdo aprendido em sala de aula ajudou nos debates. “Usamos muito do que aprendemos nas aulas de Geografia, História e Sociologia. Os modelos da ONU são ótimos para praticar a negociação, conhecer outras culturas e adquirir diferentes pontos de vista.”



A preparação faz a diferença na hora de ser um delegado. “Fiz muitas pesquisas na internet, conversei com professores e tive como base a conscientização política que adquiro todos os dias”, explica Mateus Fraga Maresch, da 2ª série C.



Andrei Dias, da 2ª série D, participou do SPMUN pela segunda vez. “Esse ano fui ministro do Japão e pude entender mais de Economia, a área que pretendo cursar. Aprendi muito sobre estratégias e a cultura de cada país do comitê. Foi uma das melhores experiências de simulação que já tive.”