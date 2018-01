Alunos recebem dicas para a escolha da carreira profissional

A adolescência traz dúvidas, inseguranças e decisões que afetam o futuro. Uma delas é a escolha de uma carreira profissional, muitas vezes baseada apenas nos cursos que estão em maior evidência, sem considerar aspectos decisivos, como a evolução do mercado de trabalho e características pessoais.

Por isso, é importante se informar e fazer um trabalho de reflexão e autoconhecimento, baseando a escolha em um tripé: personalidade, aptidões e interesses. Nessa fase, o jovem deve pensar primeiro com qual especialidade quer trabalhar e, a partir daí, escolher o melhor curso e faculdade dentro de suas necessidades.

O Ábaco acredita que a escola tem o papel de orientar o aluno nessa tarefa. Há 11 anos o colégio realiza o Seminário de Informação Profissional para estudantes do 9º ano e do Ensino Médio. O evento conta com palestras, nas quais o aluno entra em contato direto com profissionais de diversas áreas, esclarecendo dúvidas e conhecendo os desafios e as oportunidades de cada carreira.

Neste ano, o evento contou com a participação especial do palestrante Leandro Waldvogel, um dos maiores especialistas brasileiros em storytelling corporativo. O palestrante apresentou a pesquisa Happiness at Work, da Universidade de Stanford, na Califórnia, para mostrar que apenas 10% das pessoas são felizes com a carreira que escolheram, enquanto para 80% o trabalho é um fardo. “O jovem precisa saber desde já que não é fácil, que a construção do futuro começa agora enquanto tem muitas opções. Com o passar do tempo, as escolhas vão diminuindo.”

Preparação é a chave

O segredo para o sucesso e a felicidade no trabalho, segundo o Waldvogel, é a preparação na juventude. “Quanto mais ele se esforçar hoje, acumular conhecimento e experiência, mais vantagem terá no futuro, independentemente da carreira que escolher.” Também é indispensável trocar momentos de prazer por esforço. “Estou convencido de que as pessoas de sucesso são aquelas que escolhem fazer o difícil.”

Outra dica do especialista é tornar-se uma pessoa interessante, que sabe falar sobre si mesmo. “Temos que ser vendedores, convencer os outros das nossas ideias. As pessoas só vão te ajudar se achar que você vale a pena.”

Na opinião do coaching, o adolescente precisa buscar conhecimento nas áreas de interesse e aprender algo novo todos os dias. Seja qual for sua carreira profissional no futuro, ele estará preparado para os desafios da vida adulta se abandonar a zona de conforto logo na juventude. “Agora as escolhas vão além do curso e da faculdade. Quanto mais cedo ele aprender que o esforço é seu aliado, mais chance terá de alcançar o sucesso.”