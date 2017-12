Alunos aprendem sobre Educação financeira com projeto “Minha Grana”

As crianças também são consumidoras e, como tal, precisam ser preparadas para lidar bem com o dinheiro. No Ábaco, os alunos do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental aprendem sobre Educação Financeira com o projeto “Minha Grana”, que ensina sobre a importância de planejar, poupar e estabelecer compromissos.

Em uma das ações, as crianças são incentivadas a guardar um valor por semana durante todo o ano. Ao final, é feita uma reunião entre elas para que seja decidido como será utilizado o valor total arrecadado pelo grupo. Neste ano, a opção foi cinema e lanche para a classe toda.

Outra atividade realizada pelos estudantes é o escambo. Eles aprendem em sala de aula que, antes de existir o dinheiro, as pessoas realizavam trocas de produtos. Ao longo do tempo, surgiram as pedras preciosas e, então, a moeda. Em seguida, as professoras agendam um dia para cada criança trazer um brinquedo que não usa mais. Eles trocam entre si e cada um leva algo novo para casa.

“O projeto contribui efetivamente para que a criança desenvolva sua capacidade de se planejar e, principalmente, estabelecer estratégias para atingir seus objetivos”, explica a coordenadora Gabriela Carmona. “Acredito que as crianças sejam constantemente influenciadas por uma crescente propensão ao consumo. Nesse cenário, a família e a escola são importantes aliadas na construção de novos padrões comportamentais.”

O estudante Raphael Sano Freire, hoje no 5º ano, colocou em prática o que aprendeu com as atividades realizadas na escola. Ele queria um videogame, então começou a vender gelinho para os colegas do condomínio. A ação foi um sucesso e em dois meses ele foi capaz de completar seu cofrinho. “O resultado foi que, com muito orgulho, ele conseguiu comprar seu videogame”, conta a mãe Selma Sano. “Esse projeto plantou uma semente de disciplina financeira que será muito valiosa por toda a vida dele.”