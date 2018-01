“Aladim e a Lâmpada Mágica” é encenado e produzido por alunos

Um musical com tudo que tem direito! É o que garante a Oficina de Teatro para alunos do Ensino Médio. Neste ano, os estudantes apresentarão o espetáculo Aladim e a Lâmpada Mágica, que estreia em 16 de outubro, às 20h30, no Teatro Ábaco. Além de interpretar, dançar e cantar, os jovens artistas são responsáveis por confeccionar o figurino e ajudar na montagem do cenário.

A preparação começa com uma grande pesquisa sobre o universo dos personagens. Orientados pelo professor de teatro Rogério Matias, os alunos encontram referências de fotos, cenário, roupas, entre outros detalhes que fazem parte do show. Com a pesquisa pronta, eles iniciam a montagem do espetáculo. “Começamos com a leitura dos textos, depois fazemos as audições para saber quem interpretará os personagens”, explica Rogério, diretor do espetáculo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo conta com uma equipe de profissionais para ajudar na preparação da voz, das danças e do cenário. Os ensaios acontecem três vezes na semana. Nos demais dias, inclusive sábados e domingos, os participantes ficam no ateliê e no palco finalizando detalhes da produção.

A confecção do figurino passa por costureiros e alfaiates, até chegar às mãos dos alunos, que são responsáveis pelos adereços. “Usamos nossa criatividade para montar os acessórios e as roupas. Afinal, todos os detalhes são importantes para garantir a beleza do espetáculo”, afirmou Laura Garcia Morkoski, da 1º série E. Na opinião de Leonardo Brandão, da 3º série A, o cenário é a parte mais difícil. “Temos que fazer de tudo, de coisas pequenas a grandes, como lixar um objeto, cortar madeira e parafusar.”

PARA TODAS AS IDADES

O espetáculo faz parte do evento anual Fest’Ábaco, conhecido por elaborar apresentações de qualidade. Segundo o diretor do musical, o grupo busca temas que podem agradar desde crianças até adultos. “Queremos atingir alunos de todos os níveis, seus amigos e familiares, para que aprendam a valorizar o teatro. Nosso objetivo é estimular a cultura e a formação de público, incentivando o gosto pela arte.”

Além de inserir o jovem no mundo da arte, a oficina ajuda no desenvolvimento social e emocional. “Vejo alunos tímidos que encontram um grupo e acabam se destacando. Eles melhoram seu relacionamento com as pessoas e conseguem fazer mais amizades”, afirma o diretor do Ábaco, Rodolfo Saad, que sente orgulho dos alunos. “Fico maravilhado com o figurino e o cenário que eles produzem. Sei que deixaram tantos passeios de lado para ensaiar e ajudar no ateliê. Eles fazem porque gostam, porque sentem prazer em estar aqui. Isso é muito bonito.”

SERVIÇO: Aladim e a Lâmpada Mágica

Estreia: 16/10 às 20h30

Apresentação às sextas (20h30), sábados (17h e 21h), e domingos (18h), até 1º de novembro. (exceto dias 24 e 25 de outubro).

Teatro Ábaco – Avenida João Firmino, 1.099, Assunção, São Bernardo do Campo

Mais informações: 3376-7979