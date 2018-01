Porto Seguro no Encontro do PEA-UNESCO

O Colégio Visconde de Porto Seguro é um dos destaques do XXIII Encontro Nacional do Programa das Escolas Associadas do Brasil – o PEA, da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), que começõu ontem (27) e termina amanhã, 29 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR). Na ocasião, a Diretora-Geral Pedagógica do Colégio, Silmara Casadei, irá expor para uma plateia de mais de 600 educadores o Projeto Conexão: Sala de Aula no Mundo, que está em seu segundo ano de encontros no Porto Seguro.

O Projeto Conexão: Sala de Aula no Mundo é uma ação pioneira e exclusiva no Brasil, integralmente desenvolvida pelo Porto. A iniciativa obteve o reconhecimento da UNESCO por fomentar a troca de informações, o diálogo e o debate de ideias com jovens e acadêmicos que estão em outros continentes, a milhares de quilômetros de distância e inseridos em diferentes realidades. A ação acontece por meio de videoconferências em uma estrutura construída especialmente para a realização dos debates.

Nos dois anos de iniciativa, o projeto já contou com a presença de países como Alemanha, Índia, Espanha, El Salvador, Turquia, México e Estados Unidos, além de personalidades como Daniel Perez, jovem mexicano indicado ao Nobel da Paz, e Concettina Sfienti, física responsável pelo acelerador de partículas de Mainz, na Alemanha, entre outros. Considerada transformadora e profunda para todos os participantes, a ação foi destinada aos alunos do Ensino Médio do Colégio Porto Seguro, que se identificaram e se emocionaram com questões que envolvem fases comuns da adolescência, distantes a quem vive uma realidade de imigração.

No evento em Foz do Iguaçu, a diretora do Porto Seguro comentará as nuances do projeto em uma mesa-redonda que visa explorar a importância das escolas conectadas em busca de uma cidadania global. Valendo-se dos princípios pedagógicos da instituição, como o desenvolvimento de múltiplos talentos, a prática de idiomas e as capacidades sociais e comunicativas, Silmara Casadei abordará a relevância do intercâmbio virtual para que os estudantes desenvolvam argumentações e percepções, além de fortalecer a discussão sobre ações que identifiquem líderes e projetem soluções humanas para temas de necessidades globais, como a preservação da natureza e a imigração, entre outros.

O PEA está presente em 130 países e foi criado para estender os objetivos da UNESCO no campo da Educação. O objetivo fundamental do programa é criar uma rede internacional de escolas que trabalhe pela ideia da cultura da paz. Por isso, é reconhecido como um estímulo à ampliação da consciência de cidadania.

O Colégio Visconde de Porto Seguro sente-se honrado em constituir o time de Escolas Associadas e servir de base com esse projeto para mais de 400 escolas no Brasil, compartilhando com centenas de pessoas a importância de ações que reforcem a disseminação do conhecimento e promovam diálogos permanentes para o desenvolvimento de uma consciência global em prol de uma cidadania plena.