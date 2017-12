Porto recebe jogador Zé Roberto na Semana da Língua Alemã

Como parte da 2ª edição da Semana da Língua Alemã, o Colégio Visconde de Porto Seguro recebeu ontem, no Campus Morumbi, o jogador de futebol teuto-brasileiro Zé Roberto, que atuou durante mais de 12 anos na Alemanha, onde jogou no Bayer Leverkusen, no FC Bayern München e no Hamburger Sport-Verein.

Zé Roberto falou sobre a importância de nunca desistirmos dos nossos sonhos, mesmo diante das maiores adversidades. Foi seguindo seu sonho, e mantendo o foco e a disciplina, que o atleta-teuto brasileiro conquistou o mundo, inclusive atuando pela seleção brasileira em duas Copas do Mundo (1998 e 2006).

A cerimônia teve o discurso inaugural do Dr. Marcos Bitelli, presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, seguido pelo Diretor do Currículo Bilíngue, Thomas Böhnke, e pelo Sr. Axel Zeidler, Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo. O evento contou também com a presença de diretores do Colégio e da equipe do Globo Esporte, que registrou toda a emoção da noite. Ao término da apresentação, com muita simpatia e humildade, o jogador tirou fotos e deu autógrafos aos alunos, pais e colaboradores presentes.

Hoje um dos maiores ídolos do Palmeiras, time pelo qual foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o jogador emocionou-se ao relembrar das dificuldades que enfrentou na infância e na adolescência, num bairro pobre da periferia de São Paulo. Ele contou como o apoio de sua mãe foi importante para que ele não desistisse: foi ela quem o levou e insistiu para que participasse da peneira da Portuguesa, time que revelou seu talento para o mundo.