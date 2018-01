Porto completa 139 anos

Em 22 de setembro de 1878, surgia a Deutsche Schule

Para celebrar os 139 anos do Colégio Visconde de Porto Seguro, nosso presente é a certeza de que estamos abrindo fronteiras e conexões, estabelecendo parcerias, desenvolvendo nossos alunos para dialogarem com o mundo através dos seus múltiplos talentos. No mais novo e maravilhoso processo de ensinar e aprender, aprender e ensinar, todos tornam-se protagonistas: alunos, professores, orientadores, equipe gestora, pais, colaboradores…

Neste sentido, as competências para a interculturalidade, a sustentabilidade, o letramento digital, a alfabetização em diversos idiomas, a inteligência socioemocional, as noções das ideias fundamentais de todas as áreas do saber desdobram-se em contribuições para a paz e a prosperidade entre os povos.

Parabéns, Porto Seguro!

Nossa história

Em 22 de setembro de 1878, o cônsul honorário da Alemanha, Bernhard Staudigel, e um grupo de compatriotas fundaram a Sociedade Mantenedora da Escola Alemã. De acordo com documentos históricos, o objetivo da Escola era proporcionar aos filhos dos imigrantes alemães uma “educação que os habilitasse a se expressar na língua de seus pais e que cultivasse a história e geografia da pátria brasileira”.

Em 18 de outubro de 1974, a antiga sede que funcionava no Centro de São Paulo foi transferida para um prédio construído em terreno com Mata Atlântica nativa. O projeto pensado para atender nossas necessidades pedagógicas trazia, também, progresso às instalações do novo Campus Morumbi. Em 1983, foi fundado o Campus Valinhos, e em 1997, o Campus Panamby. Este foi o primeiro a receber um novo conceito em Educação Infantil: o Portinho Panamby, em 2002. Em 2006, o Campus Morumbi também inaugurava seu Portinho, com instalações adaptadas para as crianças e acesso exclusivo para embarque e desembarque. Quatro anos depois, em 2010, foi inaugurado o Portinho Valinhos.

Em 2010, o Colégio iniciou as atividades na Escola da Comunidade Vila Andrade, com o objetivo de ampliar o atendimento às crianças provenientes de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Quase 600 novos alunos passaram a frequentar os turnos matutino e vespertino.

