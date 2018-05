Mentoria: um programa de escuta, cuidado e atenção

O século XXI apresenta-nos inúmeros desafios, especialmente na educação de crianças e jovens. É fundamental, para que se atinja o desenvolvimento integral do ser humano, que se associe o conhecimento cognitivo com a inteligência socioemocional, competência imprescindível para o alcance do equilíbrio em todos os aspectos da vida.

Refletindo sobre essas questões e a importância do atendimento ao aluno, o Serviço de Orientação Educacional (SOE) criou o Programa de Mentoria, com espaços programados para o diálogo, a reflexão e a troca de experiências a fim de que nossos alunos possam fazer escolhas conscientes objetivando o bem-estar e uma vida saudável.

O Porto também mantém em sua estrutura 43 profissionais altamente capacitados, especializados nas áreas de Psicologia e Psicopedagogia, para atuação no SOE. Eles atendem todos os alunos dos Câmpus Morumbi, Panamby e Valinhos.

Cada orientador educacional é responsável por alunos do mesmo nível e faixa etária, fazendo a mediação família-escola, atendendo os alunos individualmente e em grupo bem como realizando encaminhamentos e rodas de conversa. O orientador também direciona aos diferentes setores da escola as questões apresentadas pelas famílias.

Sempre que sentem necessidade de acompanhar o desempenho escolar de seu filho e seu processo de desenvolvimento psicossocial, além de esclarecer dúvidas, propor sugestões ou tratar de outras questões, os pais podem agendar um horário para atendimento personalizado.