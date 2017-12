Cursos Extras favorecem amplo desenvolvimento dos estudantes

Num mundo em constante transformação, cada vez mais as grandes escolas brasileiras estão preocupadas em oferecer aos seus alunos possibilidades de formação complementar que os ajudem a aprimorar habilidades imprescindíveis para a realidade atual, abordando conteúdos e atividades nem sempre presentes no curso regular.

Para alcançar tal objetivo, no Porto Seguro são oferecidas mais de 60 opções de Cursos Extras (para o Fundamental I, Fundamente II e Ensino Médio), todos certificados pelo Colégio, com o intuito de desenvolver competências como comunicar-se em público, inclusive em outros idiomas, trabalhar em equipe, compreender e aprimorar as capacidades físicas, solucionar problemas de maneira criativa, desenvolver projetos pessoais e coletivos, mobilizar conteúdos interdisciplinares, entre outras. O conteúdo de cada curso visa favorecer o esplendor dos múltiplos talentos dos estudantes, para que possam trilhar seus caminhos com sucesso e confiança.

Ministrados por profissionais especializados, os Cursos Extras do Porto ampliam e aprofundam o repertório dos alunos nas áreas de Arte, Esportes, Ciências, Idiomas e Tecnologia, com didática exclusiva. Os alunos recebem certificados emitidos pelo Colégio e, ao término da escolarização no Colégio, os cursos compõem um riquíssimo histórico de formação complementar.

Para estudantes do Ensino Médio, este ano passaram a ser oferecidos seis novos cursos, elaborados em parceria com universidades renomadas (Belas Artes, FGV, ESPM, Insper e IDP), com o intuito de aproximar os futuros universitários do Colégio às carreiras profissionais. Os cursos, ministrados por professores das instituições de ensino superior, são nas áreas de Administração, Empreendedorismo, Arquitetura e Design, Publicidade, Direito e International Business.