Criando juntos uma internet melhor, mais segura e livre

O Colégio Visconde de Porto Seguro recebeu nesta terça (16/5), em seu Campus no Morumbi, o psicólogo e especialista em internet segura, Rodrigo Nejm, que falou com propriedade para pais sobre o universo da web nos dias atuais.

Rodrigo, diretor da Safer Net, ONG que trabalha com o Porto desde 2009 e em conjunto com o Ministério Público Federal e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, trouxe toda sua experiência ao mostrar a importância da mediação parental, da criação de consciência crítica nos filhos e da responsabilidade ao entrar em contato com pessoas na ‘maior praça pública do mundo’, a internet, com mais de 3 bilhões de pessoas envolvidas diariamente neste ambiente.

Rodrigo falou também sobre os games obscuros da web e seus efeitos nas crianças e de organismos que ajudam os pais no acompanhamento de seus filhos no mundo virtual. Rodrigo também fará palestras nos Campi Valinhos e Panamby do Colégio.