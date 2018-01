Começou a 2ª Semana da Língua Alemã no Porto

Está aberta a 2ª Semana da Língua Alemã no Colégio Visconde de Porto Seguro. Na manhã desta sexta (31/3), na presença de alunos e convidados que assistiram ao hasteamento das bandeiras e à execução dos hinos de Brasil e Alemanha, os diretores Celina Cattini, Thomas Böhnke e Mauritius Reisky von Dubnitz discursaram no Pátio das Bandeiras (no Campus Morumbi do Porto) para ressaltar a importância do evento na divulgação da língua de Goethe e no incentivo ao conhecimento da cultura alemã por intermédio de filmes, workshops e palestras, como a do jogador Zé Roberto na próxima quarta, dia 5.

Confira mais sobre a Semana, que tem muitas atrações no Porto (http://semanaalema.portoseguro.org.br/) e por todo o país até 8/4, no site oficial do evento: http://semanadalinguaalema.com.br/

Saiba mais sobre a Semana da Língua Alemã

Por todo o país, a partir de 31 de março, a segunda vez

da “Semana da Língua Alemã”, organizada pelas embaixadas da Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica e Luxemburgo, traz projetos de promoção e divulgação da língua alemã com o objetivo de apresentar a diversidade e a beleza do idioma e despertar o interesse de muitos pela língua de Goethe, Schiller e Beethoven, entre outros.

Ao todo, serão mais de 400 eventos em todo o Brasil, que explorarão a língua alemã em diversas nuances. O alemão é a língua mais falada na Europa, portanto, conhecer o idioma facilita o acesso à cultura, tecnologia, ciência e inovação europeia

