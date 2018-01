Alunos debatem grandes temas na simulação diplomática “Porto ONU”

Em agosto, o Porto Seguro realizou mais uma edição do já tradicional Porto ONU. A grande novidade deste ano foi a ampliação do evento, que aconteceu simultaneamente nos três Câmpus e envolveu todos os cerca de 360 alunos da 2ª série do Ensino Médio.

Durante o encontro, os alunos participaram de simulações de comitês diplomáticos, discutindo temas relevantes, como o combate ao terrorismo na Europa (no comitê da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN), a criação de leis de proteção das minorias (no Conselho de Direitos Humanos – CDH) e a criação do Estado de Israel (na Assembleia Geral das Nações Unidas – AGNU, que buscou reproduzir o ambiente de 1947, ano da criação de Israel).

Enquanto os debates aconteciam, as equipes de imprensa, também formadas por alunos e ex-alunos, fizeram a cobertura de tudo o que acontecia nas sessões. Os jornalistas tiveram que ser criativos para buscar furos de reportagem durante as crises que abalavam os comitês de tempos em tempos.

Os debates do Porto ONU obedecem aos códigos de conduta reais adotados em organismos internacionais. Cada estudante atua como diplomata nas delegações das nações que representa, tendo como propósito defender seus interesses. Um dos objetivos é ampliar as noções de responsabilidade social e de cidadania dos alunos, bem como levá-los a desenvolver uma visão crítica e habilidades comunicativas.