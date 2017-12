A Era dos múltiplos talentos e o ¹Zeitgeist do século XXI

A missão de educar no século XXI passa necessariamente pela criação de ambientes de aprendizagens propícios para a formação de múltiplos talentos. Trata-se de uma Educação que mobilize horizontes científicos; aborde problemas éticos e sociais; promova a diversidade e o diálogo intercultural; construa sociedades de conhecimento em rede e desenvolva a cidadania plena, fomentando a difusão de boas práticas para a construção de um mundo melhor.

O Porto dedica sua missão a esse objetivo percorrendo o caminho do desenvolvimento de competências múltiplas e dos talentos que as acompanham. Com a perspectiva voltada para a formação de indivíduos autônomos e interculturais, com capacidades globais, o Porto direciona seus quase 140 anos de experiência em Educação para o Zeitgeist do século: o Talentismo.

Termo cunhado pelo fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial de Davos, o alemão Klaus Schwab, a “Era do Talentismo” descreve de maneira integral o período em que vivemos e que nos acompanhará por um bom tempo neste milênio.

Vivenciamos um mundo novo onde o potencial humano ganhará ainda mais destaque, com muitas das profissões atuais deixando de existir e novas profissões-ocupações-ofícios surgindo de acordo com o desenvolvimento de outras tecnologias e padrões de comportamentos sociais.

A necessidade de promover a união de habilidades e conhecimentos, gerando muitos talentos competentes para a vida e para a reestruturação de um novo conceito de sociedade global, nunca foi tão vital para a humanidade.

O alemão de Ravensburg fala-nos de um novo sentido que nos direciona para as redes. “Necessitaremos de maior liberdade individual, mais responsabilidades perante a sociedade, aprendizado perpétuo, fortalecimento da cultura local e maior respeito à diversidade. Costumo dizer que o capitalismo será seguido pelo ‘talentismo’, que será um sistema em que o foco está no talento, e não no capital. Essas são as bases para a nova revolução do século XXI. Estamos prestes a assistir ao seu desabrochar.”

Para Ivani Fazenda, precursora no Brasil do conceito de interdisciplinaridade, “a nossa força estará na parceria que faremos com todas as partes de nosso ser e com os encontros com os outros, nos quais poderemos criar novos perfis de cientistas, desenvolver novas inteligências, abrir a razão. Talvez possamos pensar na confluência dos nossos projetos individuais e na cooperação dos nossos saberes, talvez possamos traçar metas comuns e articulá-las. Acreditamos no poder da negociação que a interdisciplinaridade nos congrega”.

Com novos processos de descoberta e desenvolvimento das muitas partes que nos compõem, percebemo-nos mais múltiplos para um mundo de múltiplas possibilidades.

Podemos dizer, enfim, que a revolução do conhecimento e da tecnologia está alicerçada numa nova visão de mundo, na qual o conceito de Educação avança inexoravelmente em direção a conexões globais mais humanizadas e a uma aprendizagem interdisciplinar, que ampliem nossa condição humana e evoluam para ancorar os “navios” de cidadãos numa nova era: a do Talentismo.

Nesse cenário, o Porto revela-se como uma escola que desenvolve os múltiplos talentos. A formação complementar, combinada com o acesso aos processos de aprendizagem alemães e brasileiros, mostra que o talentismo sempre esteve em seu DNA, que data de 140 anos.

Uma prova disso é o Efeito Porto, demonstrando que os alunos podem desbravar novos caminhos, expandir os horizontes, podem ir além. Sabemos que, no mundo de hoje, apenas a mudança é permanente. E é nesse mundo que nossos alunos vão viver, produzir e realizar seus potenciais. O #EfeitoPorto é o nome do que provocamos em nossos alunos e que favorece o desenvolvimento de seus talentos com sentido, com propósito. O #EfeitoPorto desenvolve pessoas que poderão mudar o mundo e afetar positivamente a vida de milhões de outras pessoas, criando um planeta melhor.

Confira a nossa mensagem para o século XXI e os alunos que estamos formando para o mundo.

Silmara Casadei, Diretora Geral Pedagógica do Colégio Visconde de Porto Seguro

¹ Zeitgeist é um termo alemão cuja tradução do latim – genius seculi (genius: espírito guardião; seculi: do século) – significa espírito do tempo ou sinal dos tempos. “É o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo numa certa época”, segundo Johann Gottfried Herder.