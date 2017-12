Fundado em 1878, o Colégio Visconde de Porto Seguro é uma conceituada instituição de ensino do Brasil que prima pela inovação educacional e pelo desenvolvimento de múltiplos talentos e competências dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Comprometido com uma ampla e sólida formação pluricultural e plurilinguística, conquistou diversas certificações internacionais, como a Exzellente Deutsche Auslandsschule, do governo alemão, que qualifica o Porto como uma escola de excelência no exterior; a da Fundação Alemã Casa do Pequeno Cientista; a da Apple Distinguished School e a do Programa das Escolas Associadas da UNESCO.

Com uma infraestrutura favorável ao desenvolvimento integral do aluno, prepara jovens para as principais universidades do Brasil e do mundo. Oferece ensino e exames de proficiência em alemão, inglês e espanhol, além do Abitur, certificação oficial para admissão em universidades europeias. Dispõe de mais de 60 cursos extracurriculares em parceria com Insper, ESPM, FGV, Belas Artes e IDP. Sua comunidade escolar é composta por 9 mil alunos, 700 professores e 1.000 colaboradores, nos três Campi: Morumbi, Panamby e Valinhos. Site: www.portoseguro.org.br.