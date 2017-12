Escola Tarsila do Amaral

Com a proposta de ser uma escola global e acolhedora, nesses quase 11 anos, a Escola de Educação Infantil Tarsila do Amaral desenvolve um trabalho totalmente focado no protagonismo infantil, dando visibilidade aos potenciais de cada criança.

Localizada na zona norte de São Paulo, possui uma área de 2 mil metros quadrados com espaços de vivências pedagógicas, árvores frutíferas, horta, jardim gramado, ateliê de arte, biblioteca, casa da árvore, entre outros.

A equipe multidisciplinar é formada por pedagogos, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeira e nutricionista. É associada à UNESCO desde sua fundação e destaca-se por valorizar brincadeiras tradicionais da cultura brasileira e o contato com a natureza.

Os projetos pedagógicos são adaptados aos interesses de cada turma, além de dinâmicas de yoga, artes plásticas, musicalização, atividades corporais e aulas diárias de inglês, por meio de jogos, músicas e brincadeiras, aos pequenos de 3 a 5 anos. www.escolatarsiladoamaral.com.br