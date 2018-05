Seven Idiomas aprofunda as possibilidades de programas bilíngues durante a Bett Educar 2018

Entre os dias 08 e 11 de maio será realizado em São Paulo o maior evento focado em educação e tecnologia da América Latina, a Bett Educar. Com cerca de 17 mil participantes da comunidade educacional, a proposta do encontro é discutir o futuro da área e do papel que a inovação desempenha na formação dos educadores e também dos estudantes. A Seven Idiomas, rede de escolas de inglês e espanhol presente no mercado há mais de 30 anos, estará representada pela área educacional, que há duas décadas auxilia escolas particulares a implementar programas bilíngues intracurricular.

Ter o inglês como segundo idioma deixou de ser um diferencial no currículo e passou a ser obrigatório para qualquer pessoa que deseja abrir portas para um futuro acadêmico ou profissional. E, alinhado à missão da Seven de desenvolver pessoas para o sucesso e à causa de tornar bilíngues os alunos da Educação Básica do Brasil, sua participação no evento tem o objetivo de sensibilizar o público para a necessidade de transformar 14 anos de estudos mono língua em ensino com resultados bilíngues de verdade.

Com atuação desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, a solução oferecida pela rede educacional enfoca o desenvolvimento dos professores das instituições com metodologias ativas, como a do idioma vivo (em que a sala funciona como um laboratório da vida real) para tornar os alunos engajados na aprendizagem e na evolução do inglês, de maneira envolvente, diversificada e desafiadora.

O evento acontecerá no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrandes, no km 1,5, em São Paulo. O cadastro para participação precisa ser feio por meio do site https://www.bettbrasileducar.com.br/congresso.