Vitrine Solidária

Imagine uma vitrine em que tudo o que você vê é “do bem”; em vez de comprar, você doa o seu tempo, seu talento e seu coração. Essa é a ideia que sustenta o Portal do Bem (www.portaldobem.org.br), criado pelo Colégio São Luís, em 2012, para dar visibilidade a projetos sociais e estimular o trabalho voluntário.

O portal já é o segundo maior do gênero no país. Funciona como um painel virtual de atividades sociais gratuitas, que possibilita visualizar e compartilhar fotos, vídeos institucionais e eventos. Hoje tem 516 voluntários e registra cerca de 25.730 curtidas em sua página da rede social Facebook.

Os interessados podem escolher uma área de atuação: Assistência Social, Cidadania, Arte e Cultura; conhecer os grupos e analisar as melhores formas de ajudar. Há ainda a possibilidade dos seguidores cadastrarem seus próprios projetos sociais na página, tudo gratuitamente.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A solidariedade é um dos pilares da educação do Colégio São Luís, conhecido por sua formação humana. O Colégio desenvolve com seus alunos, a partir do 6º EF, vários projetos sociais junto a creches, asilos, hospitais e tribos indígenas, entre outros.

“É muito gratificante poder ajudar o outro. Algo tão simples como uma conversa ou a leitura de um livro pode fazer muita diferença na vida de certas pessoas”, diz Victor Martinez, 17, estudante do 3º EM, que desde os 13 anos de idade visita, semanalmente, pacientes internados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Todas as quintas-feiras, durante duas horas, cerca de 15 alunos do São Luís entretêm crianças e adultos da enfermaria com brincadeiras, leitura, música e bate-papo, entre outras atividades.

Outro projeto é o do Arsenal da Esperança Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que acolhe, diariamente, 1200 homens em dificuldade devido à falta de trabalho, casa, alimentação, saúde e família. O São Luís leva um grupo de 10 a 15 jovens ao Arsenal todas as sextas-feiras. Lá, os estudantes trabalham na lavanderia, triagem de roupa e cozinha, ou ainda fazem sabonetes para os acolhidos, em um projeto que tem o apoio dos professores de química.

Entre as ONGs do portal estão a Liga Solidária, o Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer – GRAACC, Flauta Mágica e Fundação Pró-Sangue (vinculada ao Hospital das Clínicas). Além das instituições já citadas.

Saiba mais sobre esse projeto assistindo ao vídeo: https://youtu.be/__jbqnMbY_0

Curta a página do Portal do Bem no Facebook (www.facebook.com/portalbem) e fique por dentro das novidades.

Ser voluntário é um ato de humanidade. Faz bem a todos e a você.