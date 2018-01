Uma semana muito criativa

Teatro, sarau, concerto, álbum de figurinhas, exposição, missa e palestra: foi animadíssima a celebração a Santo Inácio, o primeiro jesuíta

“Não é o muito saber que sacia e satisfaz o ser humano, mas o sentir e saborear internamente todas as coisas” (Santo Inácio de Loyola)

31 de julho – o dia do fundador da Companhia de Jesus, da qual o Colégio São Luís faz parte, foi comemorado com muita alegria na Semana Inaciana de 2016, no início de agosto. Houve atividades pensadas para estudantes de todas as idades e também para pais, professores e colaboradores da escola. Algumas tiveram um caráter mais lúdico, como o teatro mambembe narrando a história de Santo Inácio (assista a uma reportagem em vídeo aqui), outras propuseram uma reflexão ou uma pausa para meditação e contemplação.

Logo no primeiro dia de aula do segundo semestre, todas as turmas, a partir do Infantil 4, participaram de uma celebração de abertura da Semana Inaciana, na Paróquia São Luís Gonzaga. Um dia antes, a missa noturna do Domingo reuniu muitas famílias de alunos e terminou com o convite para tomar uma sopa. Assim, todos puderam, literalmente, saborear e compartilhar a espiritualidade de Santo Inácio.

Na terça-feira, uma surpresa: as crianças do Infantil 4 ao 5º ano receberam um álbum de figurinhas com a história de Santo Inácio, entregue junto com os primeiros pacotinhos da coleção. Além de ser uma forma diferente de contar a história do fundador da Companhia de Jesus, a proposta propiciou a interação dos alunos na troca das figurinhas repetidas e também foi um exercício de solidariedade, uma vez que para ganhar pacotes extras e completar a coleção, os alunos deviam trazer alimentos não perecíveis e produtos de higiene para doação. Enquanto isso, começaram as conversas dos padres jesuítas com alunos do Fundamental II e Ensino Médio.

Meditação e música

A inspiração inaciana veio ainda em notas suaves na apresentação da Orquestra Acadêmica de São Paulo, na noite de 5ª feira, acompanhada pelo coral da Paróquia de São Luís Gonzaga. Foi um concerto lindo, que terminou com a canção Ad maiorem Dei gloriam, ou “Para a maior glória de Deus”, o lema dos jesuítas.

Também com música, os alunos do 6º ao 9º ano celebraram Santo Inácio, no sarau organizado na hora do recreio, que teve gente cantando a capela, dupla de voz e violão, declamação de poesia e até piada. E a exposição itinerante “Jesuítas paixão e glória” voltou ao Colégio São Luís, após tour por instituições da rede, com seus paineis interativos que encantam os visitantes (o período de visitas vai até o fim de agosto).

Por fim, Funcionários e pais puderam sentir o que são os Exercícios Espirituais, propagados pelos jesuítas com base em livro escrito por Santo Inácio de Loyola e em sua experiência na busca para perceber e acolher a íntima ação de Deus em sua vida.