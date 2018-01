Uma janela aberta

O Colégio São Luís está muito feliz e honrado com o convite feito pelo O Estado de S. Paulo para poder se relacionar com os seus leitores.

Sabemos da responsabilidade de escrever em um dos mais conceituados e tradicionais veículos de comunicação do País. Um veículo que soube se adequar ao seu tempo, sem perder suas raízes.

Prestes a completar 148 anos no dia 12 de maio de 2015, o Colégio São Luís se identifica com essa trajetória. Nascido em 1875 com o nome de “A Província de São Paulo”, o Estadão, nesta época, já poderia ter entre seus leitores alunos e professores do São Luís, fundado em Itu no ano de 1867 e transferido para a Avenida Paulista em 1917. É deste endereço que vamos trazer para vocês notícias, artigos e opiniões gestadas nas nossas salas de aula.

Parte da maior rede de educação do planeta, a Rede Jesuíta de Educação -com mais de 180 colégios, mais de 200 universidades e faculdades e cerca de 2,5 milhões de alunos – o CSL tem uma relação intima com a cidade de São Paulo, fundada no Pateo do Collegio.

A fundação de um colégio deve ser sempre comemorada como uma ação em benefício da sociedade. Uma ação que visa transformar o mundo em um lugar mais humano e mais justo. Queremos, neste espaço virtual, mostrar a nossa contribuição para transformarmos o mundo por meio dos nossos alunos, que, munidos de conhecimento, podem ser elementos catalisadores dessas mudanças.

Portanto, vamos falar de história, de projetos de educação, projetos de vida e de pessoas que trabalham todos os dias por uma educação de qualidade.

Bem-vindo a este blog! Esperamos ter você por aqui sempre!