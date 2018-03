Apresentações, exposições, oficinas, saraus e peças teatrais mostram o jeito de se aprender no Colégio São Luís

Inaugurando um formato inédito, o Colégio São Luís promoveu, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, a Semana do Conhecimento. Com uma mescla de apresentações, exposições, oficinas, saraus e peças teatrais – somando 80 atividades – a programação trabalhou o tema “Diversidades e Identidades: conhecimento para quê?”.

Uma vez que as aulas não foram interrompidas, as trocas de saberes aconteceram em todos os tempos e espaços do colégio – e também em todos os sentidos: de aluno pequeno para aluno grande, de estudante para professor, do curso diurno para o noturno, do integral para o regular, etc.

No teatro, teve sarau do 9º ano com músicas da época da ditadura. No recreio, partida de basquete entre alunos e jogadores cadeirantes profissionais. No laboratório de física, demonstrações dos inventos de alunos do programa Jovens Cientistas. Na sala da Humanística, reprodução de vídeos e reunião com os estudantes da 3ª série que organizaram a Simulação Interna das Nações Unidas neste ano.

A programação noturna contou com eventos especiais e a presença das famílias. Começou na segunda com o Festival Andanças. Na terça, teve o Sarau da Diversidade celebrando a cultura negra. Quinta foi dia de premiar os alunos vencedores de olimpíadas e concursos. Na noite de sexta, a turma do 9º ano brilhou no lançamento do livro Folhas Avulsas.

Além disso, a descrição de todos os projetos apresentados foi reunida no hotsite www.saoluis.org/semana-do-conhecimento. Confira!