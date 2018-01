Rio 2016 lá e espírito olímpico aqui

Nada como os jogos olímpicos para unir as pessoas, resgatar o patriotismo e trazer à tona histórias de dedicação e de superação dos atletas. Ainda mais quando os jogos acontecem no Brasil. Com o objetivo de catalisar esse espírito esportivo, a equipe de Educação Física do Colégio São Luís projetou as Olimpíadas do CSL, que acontecem nos recreios do Fundamental II (6º ao 9º ano).

Todo dia, desde 5 de agosto, data da abertura da Rio 2016, há uma prova nas modalidades atletismo, natação, tênis de mesa, badminton, voleibol, handebol, basquete ou futsal. Para aproveitar melhor o tempo e permitir que mais alunos participem, as provas são curtas, por exemplo, cobrança de pênalti, arremesso livre à cesta, corrida de revezamento.

Outro ponto interessante da proposta é que alunos de faixas etárias diferentes participam dos times. Os estudantes das salas terminadas por 1 (5.1, 6.1, 7.1 e 8.1), por exemplo, defendem a cor amarela. Como há cinco turmas por série, há cinco times.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois da semana de provas, entre os dias 22 e 29 de agosto, haverá uma cerimônia de premiação do vencedor. O placar anda disputado. Mas sem dúvida o que todos já ganharam foi a experiência de conhecer um amigo na outra série. E, assim, os recreios do Fundamental II tendem a seguir animados…