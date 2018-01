Reserva Humana

Como fazer no futuro para não sofrermos novamente com uma crise hídrica pela qual passamos agora? Parece que com tamanha conscientização sobre o tema as novas gerações não irão descuidar dessa questão.

No Colégio São Luís há um grande esforço para que todos reflitam sobre o assunto de maneira global. Uma das ações educativas foi a de unir os tradicionais estudos do meio e a questão da água. Os nossos alunos fazem viagens de estudo para diversas cidades, como Leme/SP, Cordisburgo/MG, Limeira/SP, Brotas/SP, Paraty/RJ e Brasília, entre outras.

“Todos os locais tem uma relação entre abastecimento e a vida da comunidade. Essa produção ampliará a visão dos estudantes, que poderão avaliar a interferência do uso da água na indústria agrícola, na biodiversidade, nas mudanças climáticas e geográficas, entre outros aspectos das regiões”, diz Laez Fonseca, Assessor Pedagógico do São Luís e responsável pelo projeto.

Munidos de suas apostilas, acompanhados pelos professores e com uma câmera na mão, os estudantes entrevistarão e registrarão tudo em vídeo para a produção de documentários, que serão editados para compor o media-metragem sobre o tema.

Para auxiliar nessa tarefa, foi convocado o antigo aluno e cineasta, Caio Ferraz, produtor do documentário ‘Entre Rios – a urbanização de São Paulo’ – 2009 (https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc), que é uma importante ferramenta para que se entenda como chegamos a essa crise e já têm mais de 500 mil visualizações online. Ferraz ministrou palestra e oficinas para as turmas do São Luís. “A ideia é inserir esses adolescentes no uso da linguagem audiovisual e ensiná-los, de maneira simples, como confeccionar os vídeos, captando os pontos mais relevantes de suas pesquisas”, diz Ferraz.

As viagens já estão programadas. Em breve mais notícias neste blog.

Conheça mais ações do CSL para economia de água aqui: http://saoluis.org/acontece-no-sao-luis/destaques