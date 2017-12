Processo de ingresso para o Colégio São Luís

Estão abertas as inscrições para candidatos aos cursos diurnos (particulares) e para o Ensino Médio noturno (bolsistas)

O Colégio São Luís disponibiliza, para o ano letivo de 2018, vagas na Educação Infantil , Ensino Fundamental e no Ensino Médio e também oferece 160 bolsas de estudo integrais (100% do valor) a candidatos para a 1ª série do Ensino Médio Noturno que atendam a condições socioeconômicas e preencham todos os requisitos informados no edital.

As inscrições para o processo de ingresso pelo site www.saoluis.org acontecem até o dia 15 de setembro, no caso de interessados ao curso diurno, e até o dia 30 de agosto para os candidatos ao Noturno.

Haverá uma visita e apresentação do Colégio, ocasião em que os candidatos realizarão uma sondagem diagnóstica, com o objetivo de identificar as habilidades e competências desenvolvidas e as necessárias para ingressar na série desejada. A data para a visita e sondagem está marcada para os dias 02 de setembro (para o EM Noturno) e 23 de setembro (cursos do diurno).

Os resultados obtidos serão comunicados às famílias e servirão de suporte ao professor para dar condições ao aluno de acompanhar o processo de aprendizagem na série de ingresso.

Ficaremos muito felizes em receber a sua família para conhecer e fazer parte da comunidade educativa do Colégio São Luís!