O esporte, uma ferramenta da educação integral

No Colégio São Luís, reconhecido por sua tradição em valorizar a atividade esportiva no ambiente escolar, as aulas de Educação Física integram o currículo acadêmico, ajudando na avaliação do aluno como um todo, de forma individual e coletiva. Há uma atenção especial, também, aos treinos. O objetivo, entretanto, não é revelar novos atletas, mas democratizar a prática esportiva; dar aos alunos a oportunidade de conhecer e trabalhar suas limitações; e respeitar as diferenças, além de estimular a participação em jogos internos amistosos e competições entre escolas, explica Fábio Oliani, coordenador de Educação Física.

Os treinamentos ainda servem de ferramenta para aprofundar a parte técnica, tática e psicológica do esporte. “Mas também traz grandes benefícios ao desenvolvimento das capacidades física, intelectual e social dos alunos”, diz Oliani.

O grande diferencial do treinamento realizado pelo São Luís é que não existe um processo seletivo, como ocorre em alguns clubes e escolas. O aluno fica à vontade para fazer sua inscrição na modalidade de sua preferência, independentemente de sua aptidão e padrão motor. Atualmente cerca de 1.200 alunos participam dos treinos de esportes como basquete, vôlei, handball e futsal. “Hoje muitos ex-alunos, que faziam parte das equipes do Colégio, estão na direção ou na liderança das Atléticas, nas universidades em que estudam, ajudando para que o nosso objetivo seja alcançado, que é o de contribuir com a formação integral dos alunos também por meio do esporte.”

O Colégio se empenha em oferecer aos alunos treinos e aulas esportivas de qualidade, investindo, por exemplo, em melhorias de infraestrutura. O marco mais recente foi a inauguração, este ano, de seu complexo esportivo cultural, com instalações adequadas para os diversos esportes: arquibancada retrátil, campo de futebol society e palco móvel. Também investe na preparação de seus professores, que participam de palestras e treinamento com profissionais da área, capacitando-os para aulas dinâmicas de esportes tradicionais, e na introdução de novas modalidades, como flag, badmington e beisebol.

A importância do esporte no São Luís é histórica. Foram os jesuítas que trouxeram o futebol para o Brasil, em 1886, quando a instituição funcionava na cidade de Itu. Essa tradição se manteve e se atualizou ao longo do tempo. Hoje são ministradas duas aulas semanais do primeiro ano do Infantil à 2ª série do Ensino Médio; o 3º ano do Ensino Médio tem uma aula semanal. Além disso, os alunos podem frequentar cursos extras, como natação, judô, xadrez, ginástica rítmica e artística. Na programação, estão incluídas, ainda, atividades mais específicas e lúdicas, como aerodance, dança kids, hidroginástica, pega-pega, queimada e pique-bandeira, sempre muito concorridos.