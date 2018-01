Nesta sexta-feira começa a Mostra Conexões de Teatro, com a participação de 200 jovens atores

Agende-se para ir prestigiar no Teatro Cultura Inglesa os estudantes que entrarão em cena para interpretar peças inéditas dos renomados e premiados autores, nacionais e internacionais, Dib Carneiro Neto, Marcelo Romagnoli, Stef Smith e Dennis Kelly (ambos do National Theatre, de Londres). Com entrada franca, a Mostra Conexões de Teatro Jovem será realizada de 16 de outubro a 1º de novembro.

A Mostra é o ponto alto do Projeto Conexões de Teatro Jovem (www.conexoes.org.br), na qual 200 estudantes, entre 12 e 19 anos, de 14 grupos de escolas públicas, particulares e independentes ligados a ONGs, ao longo do ano, participam de intensa programação, com leitura de textos, workshop e ensaios. O Projeto, que está em sua 9ª edição no Brasil, é a versão nacional do consagrado Connections do National Theatre de Londres/Inglaterra (onde existe há 21 anos).

Amanda Martinez Correa e Sá, 14 anos, aluna do 9º EF do Colégio São Luís, participa do projeto pelo segundo ano. “A proposta é muito interessante, pois hoje só tem peças destinadas a adultos e crianças. E nós jovens? O Projeto Conexões vem sanar esta lacuna, tratando no palco de assuntos de nosso interesse”. A estudante conta que adora esse contato com os jovens dos demais grupos. “Todos nós fazemos muitas amizades”. Amanda pensa em seguir carreira. “A sensação de estar no palco é maravilhosa. Hoje ainda estou aprendendo como atriz, mas acho que consigo passar a mensagem do personagem que interpreto e evoluo com o passar dos anos. Quero continuar no projeto, ano que vem”.

No Brasil o Projeto Conexões de Teatro é resultado da parceria entre Colégio São Luís, Cultura Inglesa São Paulo, British Council Brasil, National Theatre de Londres e Escola Superior de Artes Célia Helena.

Serviço:

9ª Mostra Conexões de Teatro Jovem – De 16 de outubro a 1º de novembro

Teatro Cultura Inglesa-Pinheiros (rua Deputado Lacerda Franco, 333, Pinheiros)

Cada espetáculo tem duração aproximada de 60 min

Ingressos gratuitos (bilheteria abre uma hora antes de cada apresentação)

Mais informações www.conexoes.org.br.

Programação:

Filosofia da Revolução, de Marcelo Romagnoli

Pretende ser uma comédia jovem. O texto apresenta justificativas, argumentos e contradições de um grupo de adolescentes que se unem para fazer uma revolução e gravar um vídeo de protesto. O tema do espetáculo é a ação política, seja por engajamento ou alienação, que acontece no cotidiano de jovens, entre 12 e 16 anos, e que muitas vezes passa despercebida.

16/10 20h Grupo de teatro da Escola Superior de Artes Celia Helena

30/10 20h Grupo Tô em Outra Companhia de Teatro

1º/11 16h Grupo Coletivo Apoena

20h Grupo Canalhas (EE. Isabel Ferreira da Silva)

Remoto, de Stef Smith

Uma garota sai de casa e atira o celular no chão. Pisa nele com força. Depois sobe na árvore mais alta do parque. Ela não quer ser encontrada por ninguém. As vidas de sete adolescentes se entrelaçam ao longo de uma única tarde, enquanto atravessam o parque em uma noite de agosto aparentemente normal. “Remoto” é uma peça sobre protesto, poder e como se proteger.

17/10 16h – grupo Companhia Vizinho Legal

20h – grupo da Fundação das Artes de São Caetano do Sul

23/10 20h – grupo do Conservatório de Tatuí

DNA, de Dennis Kelly

Se você é adolescente e faz uma coisa errada, mas muito, muito errada, o que é que você deve fazer? Contar aos seus pais? Contar à polícia? Contar a um professor? Não. Você deve fazer exatamente igual aos adultos: encobrir tudo e esperar que ninguém descubra. DNA é sobre um grupo de adolescentes que se unem por ter feito uma coisa má. Mas à medida que os acontecimentos evoluem, a solidariedade começa a ruir.

18/10 16h – grupo da Cultura Inglesa

20h – Ten Sing ACM Osasco

29/10 20h – Colégio São Luís

31/10 16h – E.E. Dr. Baeta Neves

Meu Adulto Favorito?, de Dib Carneiro Neto

Espetáculo que retrata jovens, entre 13 e 19 anos, que falam sobre as pessoas mais importantes de suas vidas, como se fosse uma lição de casa: escrever uma redação com o tema “Meu adulto preferido”.

22/10 20h – grupo do Núcleo Acalanto de Teatro – Colégio Eduardo Gomes

31/10 20h – grupo Coletivo Anônimo de Atuadores

Dia 28/10, das 18h às 20h – Fórum dos Grupos – debate sobre teatro jovem com alunos e a presença dos autores Marcelo Romagnoli e Dib Carneiro Neto. Na oportunidade. haverá o lançamento do Livro “Conexões 2015”- publicação bilíngue (português-inglês) das quatro peças escritas para o portfólio 2015. Nas edições do Conexões, os textos são publicados em livro e na web e distribuídos para escolas públicas e bibliotecas municipais, com versões em português e inglês. Nesses nove anos já foram produzidos 35 textos inéditos e publicados sete livros. As apresentações atraíram mais de 11 mil espectadores.