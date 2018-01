Mostra de livros – oportunidade para atualizações e escolhas

Reunir em um único espaço mais de 60 editoras, com novidades em livros didáticos e paradidáticos e promover atualização dos professores, assessores e coordenadores com o que há de mais recente no mercado editorial. Lembra uma Bienal do Livro, guardadas as proporções, mas trata-se da IX Mostra de Livros do Colégio São Luís, que abriu no dia 8/9 e se encerra em 22 de setembro.

Organizada desde 2008, o evento permite ao corpo docente oferecer sempre aos alunos o que há de melhor, conforme explica Maria Cristina Campos, coordenadora do 8º ano do EF. “Com isso, conseguimos atingir um dos objetivos do Colégio, que consiste em despertar, em nossos estudantes, o interesse pela literatura. E assim ampliar as possibilidades de compreender o mundo, favorecendo o desenvolvimento de futuros cidadãos criativos, críticos e participativos”, acrescenta.

Segundo Maria Cristina Lozano Mazzocchi, coordenadora do 6º ano do EF, os alunos são os que mais ganham com a mostra, porque a escolha certa dos livros, sem dúvida, promove a melhoria da aprendizagem e ajuda na motivação para o estudo.

No início, a Mostra de Livros do Colégio São Luís tinha poucas editoras participantes. Mas foi crescendo com o passar dos anos, até se transformar na grande mostra que é hoje. Gládis Maria Schmidt, coordenadora da biblioteca e organizadora da Mostra, conta que logo no começo das reuniões com as editoras foram criadas normas que ainda ditam os compromissos entre as partes. Foram feitas várias parcerias, de forma a ter um bom leque de opções de livros didáticos para atender às necessidades dos professores, da biblioteca e dos alunos. “Diferentemente das universitárias, as bibliotecas escolares têm um mercado muito mais amplo, principalmente tratando-se de livros paradidáticos. Então, constantemente, surgem novas editoras com novos autores e ilustradores maravilhosos”, conclui.

É na Mostra de Livros que Adriana Messias Alves, professora de redação do 6º ao 8º ano, tem conhecimento dos lançamentos. Nessa época, os professores estão fechando a lista dos livros paradidáticos para o ano que vem, então, “é de extrema importância ficarmos a par das novidades que estão no mercado”, diz a professora. “Precisamos desse contato com a editora, porque nem sempre temos a oportunidade de ver esses livros em outros lugares. Neste momento já fechamos a lista de material para o próximo ano letivo e está com um conteúdo formidável.”