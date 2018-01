Literatura na cidade natal de Guimarães Rosa

Fotos – Ronaldo Alves

Aproveitando que os holofotes nos últimos dias estiveram voltados para um grande evento, a Festa Literária Internacional de Paraty – Flip, que reuniu importantes nomes da literatura nacional e internacional (de 1º a 5 de julho), vamos contar a experiência emocionante vivida pelos alunos do 3º Ensino Médio do Colégio São Luís. O grupo participou do Estudo do Meio Literário, em Cordisburgo/MG, cidade natal de João Guimarães Rosa, um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos (1908-1967). No local, foi realizado um encontro interdisciplinar, com a presença dos professores de várias disciplinas: Literatura, Geografia, História e Química, entre outras.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na visita à Gruta de Maquiné, os estudantes aprenderam sobre Química; ao verem na região as adaptações dos vegetais do cerrado descritos na obra Grande Sertão: Veredas reforçaram as lições de Biologia; e de Literatura ao conhecerem a linguagem utilizada por Guimarães Rosa. “No estudo pude entender melhor tudo o que representa a cidade de Cordisburgo e ainda reforçar o que aprendi nas aulas”, conta o aluno Vitor Martinez, 17.

De acordo com Cristiano Braune Wiik, coordenador do 3ºEM, o projeto faz parte do trabalho acadêmico e possibilita o desenvolvimento do aprendizado em um nível que não teria como concretizar em sala de aula. “É possível proporcionar uma bagagem cultural, ampliando os horizontes dos alunos que aprendem mais sobre a cidade e a história de Guimarães Rosa.”

A ação incluiu, ainda, visitas aos espaços históricos, caminhadas ecoliterárias e apresentações teatrais. Os estudantes registraram tudo em vídeo para a produção de documentários, que serão editados para compor o media-metragem sobre a crise da água com o auxilio do cineasta Caio Ferraz, produtor do ‘Entre Rios – a urbanização de São Paulo’ – 2009 (https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc).