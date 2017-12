Jogos online ajudam alunos a aprender Matemática

“Com os jogos aprendi bem fácil um pouco mais de tabuada e subtração. A gente aprende enquanto se diverte”, diz Maria Luísa Cilento Morsello, 8 anos, aluna do 2º ano do Ensino Fundamental. Os jogos online são utilizados no Colégio São Luís como complemento, reforço e aplicação dos conteúdos de Matemática trabalhados em sala de aula.

Esta atividade é chamada de Laboratório Móvel de Informática, porque os notebooks são levados para as salas de aula. É um trabalho realizado em conjunto pelas professoras que fazem o planejamento da disciplina na série e os profissionais do setor de informática da escola. As professoras encaminham os assuntos para a informática, que pesquisa os links de jogos disponíveis. Em seguida, as professoras testam esses jogos e escolhem quais serão utilizados.

“Os resultados são muito positivos, uma vez que os alunos se sentem motivados e desafiados ao realizarem atividades e jogos no computador em seu dia a dia”, diz Adriana Martinez Corrêa e Sá, coordenadora do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Segundo a coordenadora, essa atividade é mais uma ferramenta a favor da aprendizagem.

“O legal dos jogos é que a gente se anima a treinar mais e logo percebe melhora nos cálculos”, conta o aluno Giovanni Guillermo Souza de Requena, 8 anos. Alguns dos jogos têm por objetivo resolver problemas envolvendo adição e subtração, utilizar estratégias de cálculo mental, dar sequência ao trabalho contínuo sobre o uso do calendário, e dar sequência à sistematização das tabuadas.

Especificamente na área de Matemática, há vários recursos para contribuir com a aprendizagem e torná-la significativa. São usados materiais, jogos, brincadeiras, dobraduras, entre outros, para trabalhar os conteúdos dos quatro eixos: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação.

As atividades ocorrem com alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental e o Laboratório Móvel de Informática é aplicado em todas as disciplinas, além da de Matemática, contribuindo para que os alunos complementem e apliquem os conteúdos trabalhados em sala.

Alguns jogos de matemática trabalhados:

Khan Academy

Escola Games – Calendário Mágico

Desafio de Matemática – UOL

Desafio de Subtração – UOL

Escola Games – Tabuada