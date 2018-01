Jogos Interamizade reúnem 32 escolas

Entre os dias 3 e 9 de outubro, o Colégio São Luís promove os Jogos Interamizade, tradicional evento esportivo que está em sua 26ª edição e neste ano tem a participação de 32 escolas e cerca de 3.000 atletas.

Os jogos acontecem nas modalidades futsal, vôlei, basquete e handebol, em categorias que correspondem às idades de estudantes do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio. A natação é uma novidade do Interamizade 2016 e entra como um festival na tarde de domingo, 9 de outubro.

“Convidamos as escolas que têm um trabalho de incentivo ao esporte semelhante ao que fazemos no São Luís”, comenta Leandro Sanches, coordenador de Educação Física. “Os alunos que participam do Interamizade treinam no colégio, em cursos extras, e participam de campeonatos entre escolas”, diz.

Assim como qualquer outra disciplina acadêmica, a Educação Física no Colégio São Luís visa formar alunos comprometidos, conscientes, compassivos, criativos e, por essa soma de habilidades, competentes.

Por isso e como o próprio nome do evento já evidencia, os Jogos Interamizade têm um espírito de festa, em que os alunos são os anfitriões a proporcionar disputas de bola em que o espírito esportivo fala mais alto, dentro de uma competição alegre, saudável e amistosa.

Confira fotos, tabelas e resultados de jogos no hotsite: http://www.saoluis.org/jogos-interamizade-2016/