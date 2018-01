Jogos Interamizade – 3 mil estudantes em disputa esportiva

Em sua XXV edição, os Jogos Interamizade tem o objetivo de estimular a prática esportiva entre os alunos, desenvolver a sociabilidade e incentivar o respeito às regras. Tradicionalmente realizados pelo Colégio São Luís, começam nesta quarta-feira, 30 de setembro, com a realização de 177 jogos até o encerramento, em 8 de outubro. É um grande evento, do qual participam alunos do curso diurno do São Luís e de 39 escolas da cidade de São Paulo, um total de três mil estudantes (de 11 a 18 anos).

Nos dias 17 e 18 de outubro ocorrem os Jogos Interamizade para os alunos do curso noturno do Colégio São Luís. Participam 350 estudantes, de 11 colégios de São Paulo, na disputa de 42 jogos. O curso noturno é um projeto social do São Luís que existe há 70 anos e beneficia estudantes do Ensino Médio com bolsas de 100%.

As equipes disputarão quatro modalidades esportivas: handebol, basquetebol, voleibol e futsal, nas categorias feminina e masculina, subdivididas por faixa etária (infantil e juvenil, entre outras). “São vários jogos que acontecem simultaneamente. É muito prazeroso ver os estudantes de várias escolas em campo e interagindo. Queremos incentivar a confraternização por meio da prática esportiva”, diz Fábio Franceschini Oliani, coordenação de Educação Física e Esportes do Colégio São Luís.

Segundo o professor, este ano, os Jogos terão um atrativo a mais: será o primeiro Interamizade realizado no novo complexo esportivo do Colégio São Luís, inaugurado no começo deste ano. “Com o novo espaço, o Colégio ampliou sua capacidade de receber grandes eventos. É a maior obra de todos os tempos da instituição”, diz. O complexo esportivo tem um ginásio de dois andares, um palco móvel, piso com grama, arquibancada retrátil, e duas quadras para treinos esportivos. Tudo isso está dentro de uma grande estrutura de vidro.

O complexo tem, ainda, salas para a prática de esportes, vestiários e um campo de futebol de grama natural, cercado por uma pista de atletismo ao ar livre que compõe um telhado verde. A área total do novo espaço é de 9.062 metros², e substitui o antigo ginásio, construído na década de 50. “Aqui, realmente, teremos condições de fazer com que os Jogos Interamizade fiquem ainda muito mais bonitos”, completa Franceschini Oliani.

Horários dos Jogos — No período diurno, as disputas serão realizadas nos dias de semana das 17h15 às 22 horas e, no final de semana, das 8h às 20h. No noturno, os jogos serão no final de semana, das 9h às 19h. Confira no site oficial do evento as tabelas dos jogos, dias e horários e as escolas participantes http://www.saoluis.org/interamizade/.