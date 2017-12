Futebol no Brasil começou nos pátios do Colégio São Luís

Estamos em plena Copa América, na 44ª edição do principal torneio entre seleções,organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol – Conmebol. A competição ocorre em oito cidades do Chile, até 4 de julho, envolve 12 seleções, em 23 dias de competições, com 26 partidas, mais de 200 atletas, equipe técnica e torcedores. Tudo isso em torno de um único esporte: o futebol. A paixão nacional do Brasil. Mas poucos sabem como esta modalidade chegou ao País. Antes de Charles Muller, este esporte já era praticado no pátio do Colégio São Luís.

O livro “Pontapé inicial para o Futebol no Brasil – o bate-bolão e os esportes no Colégio São Luís: 1880-2014” conta como o futebol chegou ao Brasil – um gol dos padres jesuítas, que introduziram sua prática no país. Em 1878, fundadores do Colégio São Luís encontraram na Europa uma série de colégios que praticavam esportes diferentes, entre eles o futebol. São 132 páginas de fotos históricas e documentos inéditos. A obra convida a um passeio pelos primórdios do esporte no país.

A atividade começou com jogo recreativo durante os recreios. Os alunos realizavam os movimentos básicos: chutes na bola em direção às paredes e muretas do Colégio. E tornou-se um dos maiores esportes do Brasil. A publicação também apresenta o panorama da educação física nos últimos 100 anos no Brasil e tem a pesquisa realizada pelo autor Paulo Goulart, mestre em editoração pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP.

Para ler o livro na íntegra, é só acessar http://issuu.com/revistapilotis/docs/pontap___inicial_-_para_o_futebol_n/1.

O programa Esporte Espetacular/TV Globo fez uma matéria sobre o tema: https://youtu.be/SNS9I6FYw-E. Vale se informar sobre o assunto, afinal vivemos no país do futebol.