Estudo do meio em Brasília: alunos do Colégio São Luís visitam o Senado

Conhecer Brasília, ver como funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal foi uma experiência incrível para os alunos do Colégio São Luís. “Os professores nos incentivam a ter opiniões próprias a respeito dos assuntos que são discutidos no Brasil e no mundo. A acompanhar os acontecimentos, não ficarmos alheios”, diz a aluna do 1º Ensino Médio, Flavia Sorgini Peterlin, 16. “E nada melhor do que estar no local onde são tomadas as decisões políticas que influenciam todo o País. Na visita a Brasília, conversamos com deputados e senadores e aprendemos mais sobre a importância da formação política e as atividades exercidas pelo legislativo.”

Cinquenta estudantes do São Luís estiveram em Brasília, entre os dias 10 e 14 de agosto, como parte da atividade de Estudo do Meio, que tem por objetivo ampliar o conhecimento social e político dos alunos e incentivar o exercício da democracia e da cidadania.

Segundo a professora Sandra Vaiteka, coordenadora da 1º Ensino Médio do São Luís, que acompanha os alunos nessas viagens, o objetivo é contribuir para a formação política de cada um e fazê-los enxergar a realidade além do Congresso Nacional. “Eles conhecem desde as cidades administrativas até a periferia e analisam os problemas enfrentados pela população. Comparam não apenas as diferenças locais, mas a realidade de São Paulo com a de uma cidade planejada como Brasília”, explica.

Os estudantes visitaram a região administrativa de Sobradinho, o Itamaraty/Panteon (Ministério das Relações Exteriores) e o Congresso Nacional, e fizeram uma pesquisa sobre as questões ambientais e sociais, a infraestrutura e os problemas hídricos da região.

Para o aluno Pedro Haenni Zimerman, 16, o estudo do meio permite uma formação mais completa. “Ajudou-me a desenvolver o senso de responsabilidade e democracia. Consegui entender melhor e refletir sobre os problemas sociais enfrentados pela população e sua insatisfação. Nem sempre é fácil colocar em prática o que é dito nos discursos, mas entendi que é necessário conhecimento político na hora de escolher aqueles que irão administrar e gerir nossas cidades.”

As pesquisas realizadas na viagem foram registradas em vídeo e irão compor o documentário “Entre-Meios”, que reúne todos os estudos do meio realizados pelos alunos, desde o início do ano em diversas cidades, como Leme/SP, Cordisburgo/MG, Limeira/SP, Brotas/SP, Paraty/RJ e Brasília.