Estar em dia com assuntos da atualidade e questões de geografia somam pontos no Vestibular

Migrações de refugiados para a Europa, atuação do Grupo Estado Islâmico (ISIS) e demais grupos terroristas, atentado ao jornal francês Charlie Hebdo são temas que merecem atenção dos estudantes que se preparam para as provas do Vestibular.

Segundo o professor de Geografia do Colégio São Luís, Angelo Távora, em razão dos últimos acontecimentos mundiais constantemente debatidos, os assuntos que se destacam em atualidades e podem estar nos exames, além dos citados acima, são:

– O povo curdo no Oriente Médio e o seu combate ao ISIS;

– Acordo nuclear com o Irã e a mediação da ONU;

– Reaproximação diplomática entre EUA e Cuba;

– O racismo e a violência policial nos EUA;

– Crise econômica na Grécia e União Europeia;

– Conflitos no Leste da Ucrânia;

– Crise econômica e política na Venezuela;

– Epidemia de Ebola na África;

– A possível redução da maioridade penal no Brasil;

– Crise hídrica no estado de São Paulo;

– Epidemia de dengue no Brasil.

O professor Távora também recomenda:

– Mantenha-se sempre atualizado

Para isso é importante ler diariamente os jornais e a mídia digital. Porém, é necessário tomar cuidado com as fontes que publicam artigos e reportagens. Muito do que se encontra, principalmente na Internet, pode não ser confiável, ou expressar opiniões pessoais dos autores, que muitas vezes não condizem com a realidade dos fatos.

Portanto, é prudente procurar sempre fontes confiáveis de veículos responsáveis, idôneos e, especialmente, livres de qualquer interesse ou envolvimento com os fatos noticiados.

– Procure se aprofundar nos assuntos de atualidades publicados na imprensa

Geralmente as notícias simplesmente retratam fatos, mas não se preocupam em explicá-los com um bom aprofundamento teórico, por isso é importante pesquisar mais sobre os acontecimentos da atualidade veiculados nos meios de comunicação, buscando entender suas origens, contextos históricos, sociais e econômicos, além de suas causas e consequências.

– Não deixe as dúvidas se acumularem

Tanto em geografia como em atualidades, o conteúdo é muito dinâmico, ou seja, os fatos e dados estão constantemente mudando ou se atualizando, por isso é importante estar sempre em dia com a matéria, não deixando que dúvidas se acumulem no decorrer dos estudos. Procure esclarecimentos, se necessário, com os professores.

– Estude e exercite a interpretação das diversas linguagens utilizadas nas questões

As questões de geografia e atualidades trazem sempre uma diversidade muito grande de elementos para serem analisados e interpretados, tais como textos, mapas, gráficos, tabelas e charges. Por isso, estude muito a análise e interpretação desses elementos. Procure sempre relacioná-los com o conteúdo abordado pela questão e tome muito cuidado ao interpretar as informações que esses elementos trazem. Preste muita atenção aos dados estatísticos, e evite cair nas chamadas “pegadinhas”.