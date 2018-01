Dicas para vestibulares e Enem

As provas do Enem, marcadas para os dias 5 e 6 de novembro, abrem o calendário dos processos de ingresso nas principais faculdades e universidades do país. Pensando nisso, criamos uma área em nosso site (www.saoluis.org) compartilhamos algumas dicas valiosas que os professores vêm trabalhando com os alunos do Ensino Médio em sala de aula.

O intuito do Colégio São Luís com essa divulgação é ajudar na organização dos estudos e sugerir algumas estratégias de resolução de prova nessa reta final. As dicas estão separadas por disciplinas para que pudessem ser mais específicas. Também há algumas informações básicas – como ‘para que serve a prova do Enem?’ – voltadas para os estudantes que não vão prestar a prova neste ano, mas já querem começar a se preparar.

Fora isso, os alunos do Colégio São Luís podem acessar no moodle as listas de exercícios, usar o relatório do simulado do Geekie para orientar seus estudos, assistir à programação da TV Escola do MEC (em outros anos, o tema da redação esteve coincidentemente na pauta dos programas) e, claro, contar com as aulas de revisão proporcionadas pelo colégio. Bons estudos e boas provas!