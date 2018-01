Curso noturno beneficia estudantes de baixa renda

Os alunos recebem bolsa de estudos integral, material didático, uniforme e lanche

“No primeiro ano do Ensino Médio em escola pública enfrentei problemas, como falta de infraestrutura e professores, além de conteúdo programático desorganizado. Quando fiquei sabendo que o Colégio São Luís tinha um curso noturno filantrópico, vi uma grande oportunidade de suprir essas deficiências e poder, portanto, seguir meu caminho e conseguir ingressar em uma boa universidade. Cursei, então, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio no São Luís”, conta Mateus Rodrigues, ex-aluno da instituição, formado em 2014. Rodrigues passou no vestibular das principais universidades do País.

Outros estudantes podem ter a mesma chance. A partir de 3 de agosto, as inscrições para 2016 estarão abertas, compreendendo um total de 220 vagas: 160 (1ª EM) e 40 vagas (2ª EM). Projeto social que existe há mais de 70 anos, beneficia cerca de 440 alunos, anualmente, sem condições financeiras de frequentar uma escola particular, com bolsas de 100%, além de outros benefícios, como material didático, uniforme e lanche. Os interessados devem ter o Ensino Fundamental completo ou estar cursando o último ano. As inscrições vão até dia 23 de setembro, pelo site http://www.saoluis.org/ ou diretamente na secretaria do colégio.

“Essa é uma grande oportunidade para quem cursou uma escola pública poder concorrer em igualdade às vagas nas universidades”, afirma o Assessor de Formação Cristã do Colégio, Nei Márcio Oliveira de Sá.

O estudante Rodrigues, por exemplo, foi aprovado em Economia na Universidade São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP). Acabou optando pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEAUSP), onde se encontra atualmente.

Os alunos do curso noturno do São Luís dispõem de uma equipe de professores altamente especializados e utilizam a infraestrutura do Colégio: piscinas, ginásios cobertos e quadras de futebol, além dos laboratórios de ciências e de informática. Ainda participam de projetos pedagógicos, como o Cine Clube, um encontro para análise e debates sobre cinema e a Simulação Interna das Nações Unidas – SINU, que discute temas internacionais da atualidade. Os alunos também aprendem com projetos de formação humana, como o Afetividade e Sexualidade, que tem palestras com especialistas da área da saúde, e o Encontro de Alunos Colaboradores – ENAC. Além das demais atividades desenvolvidas no Colégio, como teatro e educação física.

“O colégio tem uma infraestrutura sem igual e os professores uma vasta experiência com vestibulares. A didática aplicada em sala de aula e a participação em projetos extraclasse como o ENAC e a SINU ampliaram minha formação e me prepararam para as provas, possibilitando que fosse aprovado sem a necessidade de fazer cursinho. Enfim, foi uma excelente oportunidade, a qual eu jamais teria se continuasse meus estudos em outros colégios”, conclui o aluno.