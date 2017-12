Evento aberto ao público em 19/05 discute desafios atuais com base na teoria do psicanalista inglês Donald Winnicott

No dia 19 de agosto, o Colégio São Luís realizará o Colóquio sobre Educação e Psicanálise em parceria com o Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW). A atividade faz parte do calendário comemorativo pelos 150 anos de fundação do Colégio, que tem o intuito de celebrar a tradição e de mantê-lo em constante renovação e diálogo com a sociedade.

Com o tema “Desafios atuais: uma contribuição da psicanálise winnicottiana para pais e educadores”, o Colóquio apresenta uma proposta de reflexão sobre a educação em uma perspectiva socioemocional, tendo a teoria do psicanalista inglês Donald Winnicott como base de análise, reflexão e aprofundamento a respeito de questões fundamentais da educação nos dias de hoje.

Entre os painéis previstos estão “A escola e a crise civilizatória”, apresentado pelo professor Zeljko Loparic, da Unicamp e do IBPW, e uma mesa-redonda reunindo as especialistas em Winnicott Maria José Ribeiro e Conceição Aparecida Serralha, que vão abordar temas como “Criatividade e Escolarização” e “Dificuldades no processo ensino-aprendizagem e hiperatividade”.

O evento é aberto para profissionais, famílias e estudantes de graduação interessados no assunto. Inscrições e detalhes sobre a programação encontram-se no site www.saoluis.org/150anos/coloquio-sobre-educacao-e-psicanalise