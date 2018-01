Como parte das comemorações por seus 150 anos, o Colégio São Luís vai promover, entre 15 e 17 de setembro, o Seminário + 150 anos Inventando Futuros – Seminário de Práticas Educativas.

Será um espaço para estabelecer trocas de experiências bem-sucedidas, bem como de pesquisas, que respondam eficazmente aos desafios enfrentados no cotidiano escolar.

Poderão participar pesquisadores, estudantes e profissionais da área educacional, sejam da Rede Jesuíta ou não, e as inscrições para quem quer apresentar trabalho já estão abertas – atenção, pois o prazo termina dia 15 de agosto!

Os dois primeiros dias do seminário serão iniciados por palestras e, o resto do tempo será dedicado aos grupos de trabalho.

No dia 15 de setembro, falará a professora e pós-doutora Helena Singer, socióloga e consultora do Centro de Referências em Educação Integral, que foi assessora especial do MEC (2015) e tem livros, artigos e experiências acumuladas na área de educação e direitos humanos.

No segundo dia do evento, 16 de setembro, está previsto um debate envolvendo a professora Luciene Tognetta e o padre jesuíta Luiz Fernando Klein. Luciene é professora da Faculdade da Unesp de Araraquara e autora de diversos livros sobre temas socioemocionais relacionados ao cotidiano das escolas, como ética, solidariedade e bullying. Padre Klein foi reitor dos colégios São Luís e Santo Inácio (Rio de Janeiro) e atualmente é Assessor Pedagógico da Rede Jesuíta no Brasil.

A partir das reflexões e trocas realizadas ao longo do seminário, o Colégio São Luís espera contribuir com a conversação acadêmica e com o diálogo pedagógico que acontecem, respectivamente, nas universidades e nas escolas de Ensino Fundamental e Médio.

Data:

15, 16 e 17 de setembro de 2017

Para quem:

Profissionais da educação em geral, estudantes e pesquisadores das diferentes áreas da educação.

Local:

Colégio São Luis – Rua Haddock Lobo, 400 – Cerqueira Cesar

Inscrições e informações em www.saoluis.org/150anos