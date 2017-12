Colégio São Luís celebra 150 anos

Dia do aniversário, 12 de maio de 2017, inaugura ano de comemorações e é marcado por lançamento de livro e hotsite

No dia 12 de maio de 2017, o Colégio São Luís completa 150 anos desde sua inauguração em Itu, ainda no período do Brasil Imperial (1867). Para comemorar a data, o Colégio preparou um calendário de eventos e publicações, que acontecem no decorrer de um ano até 12 de maio de 2018.

As festividades serão inauguradas na data exata do aniversário, uma sexta-feira, com uma missa solene na Igreja São Luís Gonzaga, seguida por jantar no Salão Santo Inácio, nas dependências do Colégio, para colaboradores e autoridades da Companhia de Jesus. A missa terá acompanhamento da Orquestra Acadêmica de São Paulo e do Coral São Luís Gonzaga. Bandas de alunos farão as apresentações musicais na festa.

Dia 12 de maio também será marcado pelo lançamento do livro 150 anos de Renovação, uma coletânea de depoimentos que recontam a história do Colégio, entre eles nomes conhecidos como os antigos alunos Amyr Klink, Claudia Costin, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Maria Fernanda Cândido e Raul Cutait.

Além de celebrar a tradição educativa, o aniversário será uma oportunidade para o Colégio São Luís seguir em sua trajetória de renovação e constante diálogo com a sociedade. Pensando nisso, estão programados dois congressos educação. Em agosto, acontece o Colóquio de Educação e Psicanálise, reunindo professores, pesquisadores e estudantes em linha com o tema. Em setembro, é a vez do encontro + 150 anos Inventando Futuros: Seminário de Práticas Educativas – com inscrições abertas para interessados em apresentar e debater trabalhos.

Para o público paulistano em geral, está prevista uma ação aberta na Paulista em junho, com mais detalhes a serem divulgados. Alunos e antigos alunos contarão com uma programação intensa: exposições, festas, jantares, missas, jogos, apresentações culturais e passeios.

No hotsite www.saoluis.org/150anos é possível saber mais detalhes sobre a história e a programação comemorativa, além de deixar uma mensagem de participação no evento.