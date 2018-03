Boa volta às aulas

Hoje, 3/8, os estudantes de São Paulo voltam às aulas. Após o período de descanso e diversão, é hora de retomar a rotina de estudos e horários. E para maior comodidade dos pais, que vão e veem de casa à escola dos filhos, em horários de trânsito intenso na cidade, o Colégio São Luís oferece o aplicativo “Filho sem fila”. Em um ano de uso, o aplicativo já diminuiu pela metade o tempo de espera dos pais por seus filhos, além de ser prático e seguro.

O sistema é simples: basta acessar o aplicativo do celular, com login e senha, e avisar a escola, a um raio de 300 metros de distância, que está chegando para buscar seu filho. Em um tablet, instalado na portaria do colégio, monitores e seguranças visualizam os dados e foto da criança e do responsável autorizado a buscá-la, e já deixam o aluno pronto no ponto de embarque.

O aplicativo complementa outra iniciativa antiga do Colégio, que também visa o conforto e a segurança de pais e alunos. Uma via de acesso interna, construída na década de 70, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, ajuda a desafogar o trânsito no entorno. Os alunos são recepcionados por monitores já na área do Colégio e encaminhados diretamente às suas classes.

Com essas e outras ações, o Colégio educa seus alunos para a cidadania e o respeito ao próximo no trânsito. Também é parceiro da CET e da Secretaria dos Transportes Metropolitanos que, em conjunto com a equipe do Colégio, atuam para tornar mais ágil o fluxo de carros na entrada e saída da rua interna. A escola ainda envia aos pais uma carta com orientações, para que o retorno às aulas seja mais tranquilo.

Confira algumas dicas:

– Combinar com seus filhos horário e local para buscá-los, além de aproveitar as facilidades do aplicativo “Filho sem fila”;

– Deixar pouco espaço entre um carro e outro, para que o Colégio possa manter a máxima capacidade de veículos na via interna;

– Não parar em fila dupla na rua externa, para, inclusive, evitar multas;

– Planejar, sempre que possível, o trajeto e os horários;

– Evitar ao máximo os atrasos.