Arraiá com tradição

Origem das festas juninas é estudada e celebrada no Colégio São Luís

Momento de reunião familiar e consolidação da vida comunitária por meio das relações de compadrio, as festas juninas são manifestações que traduzem a alegria do convívio. Mas, muito antes de serem destinadas aos santos padroeiros, essas festas já estavam associadas à celebração das mudanças de estações e à fartura das colheitas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com estudos do assunto, algumas festas estavam relacionadas ao solstício de verão e aos efeitos simbólicos que as variações solares tinham sobre os hábitos e costumes no plantio. A presença de dias mais longos e noites mais curtas em função da inclinação da Terra afetava profundamente aqueles que dependiam da produção agrícola para sobreviver.

Em um processo de apropriação cultural empreendido em Portugal, cada dia de festa recebeu um santo ao qual passou a ser dedicada, tendo sua nomenclatura alterada pelo nome selecionado. Temos então a Festa de Santo Antônio no dia 13 de junho, a Festa de São João no dia 24 de junho (cujas comemorações se iniciam na noite anterior) e a Festa de São Pedro no dia 29 de junho (a qual é dedicada em alguns lugares também a São Paulo). Portanto, a cada ano, seja comemorando o dia de nascimento do primo de Jesus, o santo casamenteiro ou aquele que tem as chaves do céu, os vínculos familiares e comunitários são ratificados pelo trabalho em equipe e pela divisão de tarefas na elaboração da festividade.

O arraiá do CSL 2016

Em 2016, o Colégio São Luís selou seu compromisso com a valorização e o reconhecimento da tradição do ciclo junino. De acordo com a faixa etária, em cada segmento de nossa escola, buscamos reafirmar o sentido maior da festa junina. Recuperamos brincadeiras tradicionais, danças e costumes regionais, contextualizando os estudantes na diversidade cultural de nosso país. Por meio da produção em artes visuais de nossos alunos e de sua participação nas barracas e brincadeiras, reintegramos os aspectos construtivos da festa. Cada um à sua maneira, alunos, professores, funcionários e familiares estarão contribuíram para este dia único de celebração da vida.

No dia 11 de junho, quando acontece nosso “arraiá”, seremos todos brincantes de São João. Ao nos reunirmos para uma festa junina nos reconectamos com a experiência de viver em comunidade. Juntos, na fartura da produção sazonal, somos capazes de confirmar nosso compromisso com a comunhão e com a vida sempre renovada. Cada arraial apresenta o testemunho da força que temos juntos para construir nosso mundo.

Viva São João!

Viva Santo Antônio!

Viva São Pedro!

Viva São Luís!