A escolha certa

Qual profissão escolher? Esta é uma pergunta feita pela maioria dos estudantes no último ano do Ensino Médio. É natural que surjam dúvidas diante de tantas opções de carreira — desde as mais tradicionais, como medicina e engenharia, até as mais inovadoras, como comunicação virtual, música e biblioteconomia.

Mas o aluno deve se perguntar sobre o que gosta de fazer e quais atividades o deixam feliz. Após saber disso, é arregaçar as mangas e se organizar: montar a lista com as respostas aos questionamentos e avaliá-las com seus pais, amigos, professores, que o ajudarão a traçar seu perfil. Também fazem parte desse trabalho: pesquisar e avaliar a realidade do mercado de trabalho e estudar as perspectivas, além de elencar as melhores instituições de ensino.

“É importante levar em consideração o que trará felicidade. Fazendo o que dá prazer é mais fácil de ser bem-sucedido”, diz o professor Silvio Passarelli, diretor da Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, na palestra ministrada na 14ª edição do Fórum de Profissões (realizada nos dias 5 e 26/5 e 9/6).

O evento, promovido anualmente pelo Colégio São Luís, reúne profissionais das mais diversas áreas. São ministradas palestras para esclarecer dúvidas dos estudantes sobre o mercado de trabalho e realizados debates sobre as particularidades de cada carreira. “A troca de experiências busca fornecer informações para uma escolha consciente da carreira profissional, da universidade e do projeto de vida”, afirma o prof. Acidiniz Fonseca da Silva, assistente de Coordenação do Ensino Médio do Colégio São Luís.

Outras iniciativas realizadas pelo São Luís para auxiliar os alunos nessa caminhada consistem em visitas às instituições de ensino superior, conversas individuais com a coordenação do Colégio e eventos específicos aos alunos interessados em fazer graduação fora do País.