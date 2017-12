Uma festa de valorização das tradições culturais

Resgatar a cultura popular e suas influências, valorizar o folclore brasileiro e promover a socialização entre alunos, pais, professores e convidados são alguns dos objetivos das festas juninas nas escolas. Mais do que diversão, os jogos juninos, como pescaria, boliche e bola na lata, incentivam a brincadeira pelo simples ato de brincar. Já as danças auxiliam no desenvolvimento do ritmo, do compasso e da criatividade dos estudantes.

É com este objetivo de incentivo cultural que o Colégio São Luís realiza no dia 13 de junho, das 9h às 22h, sua tradicional Festa Junina, com barracas, comidas típicas, quadrilhas, jogos, oficinas de artes e espaço kids. E este ano terá a apresentação do Grupo Romanço (das 9h às 12h), com músicas de referências regionais, Boi Bumbá, cirandas, cocos, forrós e modas de viola.

O Arraiá do Colégio São Luís, aberto ao público em geral, reúne em torno de oito mil pessoas todos os anos e proporciona momentos de alegria, integração e confraternização para o público de todas as faixas etárias. A participação dos pais e familiares estimula a criança e reforça a autoestima.

A Festa Junina é organizada com carinho e atenção em todos os detalhes.

Venha participar!

Serviço:

Dia 13 de junho, das 9 às 22 horas.

Rua Haddock Lobo, 400, próximo ao Metrô Consolação.

Acompanhe alguns momentos da preparação do evento acessando:

