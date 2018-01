Unidos pela inovação

Quando se trata de trazer aos alunos novidades na aprendizagem, a parceria entre família e escola é fundamental

A escola é uma grande fomentadora de inovação na educação das crianças e adolescentes, mas não é e nem deve ser a única fonte de conhecimento. Nesse ponto, existe uma instituição que é tão importante quanto: a família.

Foi através do seu pai que Giuliano Zelada, estudante do 9º ano da Escola Santi, foi impulsionado a usar a plataforma de ensino online Khan Academy. Criada em 2006 por Shalman Khan, a plataforma vem sendo traduzida para o português pela Fundação Lemann desde 2014 e conta com mais de 3800 vídeos e 100 mil exercícios interativos que cobrem as mais diversas áreas da educação, desde matemática, química e biologia até medicina, programação e astronomia.

“Meu pai começou fazendo o curso de programação junto com meu irmão e, quando passou para o de matemática, ele me deu a dica, porque vou fazer escola técnica e o site dá uma base muito boa. Usar o Khan melhorou muito meu raciocínio e a forma como penso sobre os problemas e também pude ver conteúdos que não veria na escola”, conta Giuliano sobre sua experiência.

A plataforma Khan também permite que você aponte um tutor para seus estudos, que pode ser um familiar, um professor ou um amigo. Esse tutor tem acesso às planilhas que mostram o desempenho dos alunos, que assuntos ele estudou, que exercícios fez, quais conteúdos domina e quais precisa melhorar e, assim, o tutor e aluno podem ir trabalhando juntos na plataforma para impulsionar o aprendizado de ambos.

Da mesma forma que gentileza gera gentileza, aprendizado também gera aprendizado. Depois de usar a plataforma Khan, Giuliano compartilhou a descoberta com seus colegas, o que os inspirou a também irem atrás da ferramenta. Um deles é Carlos Modolin, também do 9º ano, que vem praticando no Khan Academy durante uma hora, duas vezes por semana, e conta que além de ser uma grande ajuda, o próprio sistema da plataforma motiva os alunos a irem em frente ao transformar o aprendizado em um jogo.

“Você tem o seu avatar na plataforma e conforme você vai estudando e dominando o conteúdo, você vai ganhando pontos para liberar outros personagens e medalhas, algumas mais raras que outras, mas não é brincadeira, é pra mostrar sua dedicação e vontade, faz você querer ir além”, explica ele.

Essa técnica usada pelo Khan Academy é o que vem sendo chamado de gamification, ou ludificação. Essa é uma estratégia que tem origem nos video games e serve para gerar engajamento do público através do oferecimento de incentivos, assim como ganhamos prêmios ao passar de uma fase ou completar um objetivo nos jogos. Além de motivar o público, ela também gera cooperação e interatividade entre usuários e por isso é uma grande ferramenta não só para empresas e jornalistas, mas também na educação.