Um Passo de Cada Vez

Final de trimestre é cheio de preocupações. Você sabia que não precisa ser sempre assim?

Nada como uma boa rotina de estudo para aproveitar melhor o tempo, amenizar as preocupações com o desempenho escolar e, ainda, se apropriar dos conteúdos. O final do segundo trimestre está chegando e, junto com ele, as provas, notas e, para alguns, os processos de recuperação.

Desde pequenos, ouvimos que o ideal é estudar sempre, realizar todas as atividades, fazer as lições de casa, para não deixar acumular e prejudicar o resultado. Mas como fazer isso?

É muito importante que as crianças, desde pequenas, possuam uma rotina estruturada que contemple todas as suas necessidades. Isso traz segurança e tranquilidade. Conforme vão crescendo, surgem novos compromissos e responsabilidades, e essa rotina precisa ser adaptada para se adequar às demandas. A organização e disciplina tornam-se ainda mais importantes, principalmente no desenvolvimento do estudo diário.

“A boa gestão de tempo é um fator muito importante em todas as fases da vida. E isso vale também para os estudos. Uma rotina planejada com previsão de um tempo diário para o estudo – com horário de início e término, a organização dos materiais, um ambiente apropriado – silencioso e iluminado, são fundamentais para o aluno”, explica Maria Augusta Meneghelo, orientadora educacional da Escola Santi.



O papel do adulto é ajudar nesta organização inicial, criando condições para que a criança ou adolescente conquiste sua autonomia, inclusive na realização das tarefas e propostas de estudo. Acompanhar e perguntar se é preciso fazer alguma adequação é uma atitude bem vinda e que demonstra interesse e apoio.

Um dos passos importantes para a autonomia é ser capaz de reconhecer as próprias dúvidas e dificuldades. Assim, o aluno pode perguntar, pesquisar ou planejar o que precisa fazer para resolver suas questões.

“A importância do desenvolvimento da autonomia no processo de construção do conhecimento não invalida a participação dos pais no acompanhamento das lições, em dias de prova, no interesse e incentivo aos assuntos escolares. É importante a parceria, que deve acontecer quando o filho solicita ajuda dos pais para dúvidas específicas ou para estudar um conteúdo para o qual apresenta mais dificuldades”, destaca Marta Durante, diretora pedagógica da Escola Santi.

O apoio e opções oferecidas pela escola também são importantes. No ensino fundamental 2 da Escola Santi, os alunos têm acesso ao Espaço Conexão Santi, onde podem passar a tarde estudando com os colegas, fazendo trabalhos e participando de plantões de dúvidas com o professor. O ambiente integrado e colaborativo favorece o aprendizado, pois além dos professores, alunos de séries mais avançadas ou que dominem melhor um conteúdo podem ajudar os mais novos ou com mais dificuldades nas lições, dar dicas para trabalhos, sugerir novas práticas de estudo, entre tantas outras coisas.