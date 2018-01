Transformando informação em inspiração

Compartilhar conhecimento, além de nos proporcionar desenvolvimento intelectual e pessoal, amplia o espaço para a troca de opiniões e abre a mente para novas possibilidades.

Há 45 anos, nossa missão é formar pessoas autônomas para atuação consciente na sociedade, desenvolvendo o gosto pelo saber, através da aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Cidadãos que tenham liberdade para pensar e expor seus pontos de vista. Jovens cientes de sua responsabilidade no mundo, com um olhar diferenciado sobre a sociedade em que vivem, que analisem seus problemas e sugiram soluções, antenados com as questões sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais do planeta.

Para colocar esses objetivos em prática, unimos ao conteúdo apresentado em sala de aula questões da contemporaneidade, que fazem com que o aluno desenvolva o pensamento conectado com a realidade.

No Blog da Santi, vamos dividir com os leitores iniciativas e ações realizadas por nossos alunos, dar dicas de atividades para pais e filhos, expor e refletir sobre temas da atualidade e esclarecer questões relacionadas à educação e ao comportamento. Todos esses assuntos são embasados pelo conhecimento da equipe da Escola Santi, composta por profissionais como pedagogos, professores de variadas áreas, diretores, coordenadores, nutricionistas e comunicadores.

É com grande alegria que a Escola Santi estreia sua presença neste espaço, para partilhar suas ações que têm como pilar a integração do conhecimento científico com a formação em valores, estimulando o gosto pelo descobrir o mundo.

Seja bem-vindo e aproveite a leitura.

Adriana Cury Sonnewend

Diretora da Escola Santi