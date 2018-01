Tecnologia amplia interação entre família e escola

Escola Santi inova ao possibilitar realização de reunião de pais e mães por meio de videoconferência

Uma inciativa que acaba de ser implantada na Escola Santi se apropria dos benefícios da tecnologia, para encurtar as distâncias de quem vive numa grande cidade como São Paulo. Depois de alguns testes-piloto, e ainda em fase de implantação, a escola colocou à disposição das mães e pais dos alunos de algumas turmas a possibilidade de se realizar as reuniões periódicas sobre o desempenho dos estudantes via Skype, ou seja, com transmissão de áudio e vídeo pela Internet.

Agora os responsáveis têm duas opções para participar das reuniões semestrais pré-agendadas – via formato Schedule Once – com duração média de 15 minutos: comparecer pessoalmente à Escola Santi ou realizar o encontro remotamente, por videoconferência. Vale ressaltar que todas as reuniões online são acompanhadas por uma equipe especializada em TI, para que não haja quedas de sinal e outros contratempos.

A ideia de se realizar reuniões por meio de videoconferência surgiu diante da demanda de famílias que tinham dificuldades de deslocamento no horário das reuniões, ou da impossibilidade da presença simultânea de todos os responsáveis pelo aluno ao mesmo tempo, sobretudo por conta de compromissos profissionais.

“A escola teve o cuidado de analisar todas as possibilidades para que a distância não tornasse o encontro impessoal. Depois de muita reflexão, optamos pelo formato com áudio e vídeo e os pais já são informados desta possibilidade logo na comunicação interna realizada pela escola”, explica Camila de Mauro, coordenadora de eventos e atividades extracurriculares da Escola Santi.

O novo modelo aos poucos vem ajudando algumas famílias a se organizarem para essas reuniões. Foi o caso da mãe e do pai de um aluno da Educação Infantil. Enquanto ela esteve na escola, ele participou via transmissão de áudio e vídeo.

As reuniões acontecem duas vezes ao ano e, em 2017, a escola selecionou algumas turmas para o piloto. “A Santi é uma escola que está sempre buscando se atualizar e inovar, a fim de atender as demandas contemporâneas e qualificar o ensino e a interação com a comunidade. Sempre que possível, adotamos os pilotos como estratégia para minimizar os riscos e problemas que são inerentes a qualquer mudança e inovação, afirma Adriana Cury Sonnewend, diretora geral da Santi.

Em 2018, o projeto é ampliar a possibilidade de participar de reuniões individuais virtuais para todas as famílias que tiverem essa necessidade. Daqueles que já participaram, houve retorno positivo. Foi o caso de Flávia Goldman, mãe de uma aluna da Educação Infantil: “A reunião virtual foi excelente. Ótima qualidade de som e imagem. Farei assim em todas as reuniões. Excelente ideia!”.

Mais informações sobre a Escola Santi estão disponíveis em www.escolasanti.com.br