Imigração, crise no Haiti e muito mais, pelos olhos de uma criança

Foi às 22h de uma noite qualquer, quando Vitor Salles, 9 anos, virou para seu irmão Pedro, 16, e pediu para ele “Pedro, eu quero ter um blog”. O irmão havia sido a inspiração para a ideia, pois possui blog há 2 anos com os amigos da escola.

Algum tempo no computador e algumas discussões sobre layouts e nomes depois, surgia o “Descobertas de Vitor”. O propósito do blog? Simples: compartilhar coisas bacanas que ele vem aprendendo.

“A gente estudou vários temas na escola e escreveu textos sobre eles. Como eu sempre gostei muito de escrever e de analisar os textos, eu queria colocar isso em algum lugar para todo mundo ver e saber sobre essas coisas que eu estou aprendendo”, conta Vitor, aluno do 4° ano da Escola Santi, localizada no Bairro do Paraíso, em São Paulo.

De forma bem simples, descontraída e sensível, quando o assunto exige, Vitor já escreveu sobre povos que se deslocaram ao Brasil (Não, não foram só os portugueses!), sobre a crise no Haiti que os levou a se refugiarem em outros países, sobre o que são máquinas e o uso de alavancas e engrenagens.

“Eu espero que as pessoas gostem do meu blog e que elas percebam que eu quero compartilhar essas coisas porque elas são muito legais. Eu gostei muito desses projetos e de aprender tudo isso na escola”, continua ele. “É muito incrível eu conseguir ter um blog e poder escrever o que eu quiser e saber que as pessoas vão ler”.

Apesar das férias estarem chegando, Vitor promete que as postagens não vão parar. Ainda há muita coisa para contar!

Confira o blog: http://descobertasdevitor.blogspot.com.br/.