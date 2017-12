Garbology: a importância do tratamento do lixo

Alunos do 6º ao 8º ano participam de projeto bilíngue e exploram o assunto através de atividades lúdicas como jogos de improviso, vídeos e palavras cruzadas

Unir o ensino de outro idioma com a conscientização de crianças e jovens sobre a importância da reciclagem e do tratamento adequado do lixo descartado diariamente. Em síntese, esta é a proposta do projeto bilíngue Garbology, nova disciplina que a Escola Santi – localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo – inseriu em sua grade curricular neste ano letivo, inspirada em iniciativas implantadas em diversas escolas na Europa e na Índia.

Tendo à frente a professora Mari Turato, que conheceu o conceito na Índia, onde viveu por alguns anos, o projeto trata-se de um encontro semanal com os alunos do 6º ao 8º ano. Crianças e adolescentes com idades entre 11 e 14 anos, têm contato com o tema por meio de atividades práticas e reflexões com foco na gestão de resíduos e na sustentabilidade.

Vale ressaltar que, como diferencial, o curso é todo falado em idioma inglês, possibilitando uma experiência bilíngue aos alunos. Os encontros ocorrem todas as quartas-feiras, sempre das 7h30 às 13h.

ATIVIDADES LÚDICAS E INTERATIVAS – Garbology, junção de garbage (lixo) e arqueology (arqueologia), surgiu em meados dos anos 70 e estuda os resíduos deixados por uma população e analisa-os para tentar obter informações sobre os seus costumes.

Na sala de aula, a conscientização da questão do lixo é proposta de maneira leve e lúdica, aproximando os alunos do tema. Desta maneira, são inseridas nas aulas atividades e brincadeiras como jogos de improviso, palavras-cruzadas, vídeos, além de exercícios que conectem as aulas sobre o assunto Garbology. “O Garbology soma esforços na parte de conscientização e convida os alunos a olharem para o projeto e para as suas vidas de uma maneira integrada”, explica a professora Mari Turato. É possível ver um pouco do que acontece em aula através desse vídeo.

Esta é mais uma iniciativa do projeto SantiSustentável que visa envolver a comunidade da Escola Santi em ações relacionadas às frentes do tripé da sustentabilidade – ambiental, social e econômica e às metas do milênio para o desenvolvimento sustentável (www.globalgoals.com) Neste ano, as ações relacionadas ao ambiente foram batizadas de ReciclaSanti e contam com a parceria do Garbology e também da Ong Recicleiros e da Cooperativa Yougreen, conforme divulgado em texto anterior.