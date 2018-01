3º Santi de Portas Abertas conecta iniciativas sustentáveis que almejam mudar o mundo

Intitulada “Conectando ideias e iniciativas para um mundo melhor”, iniciativa ocorrerá das 9h às 13h

Incentivar e realizar ações transformadoras, que possam contribuir para a melhoria do planeta, unindo as pessoas para ajudar a sociedade. Este é o cerne do 3º Santi de Portas Abertas, iniciativa realizada pela Escola Santi – localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo –, que receberá alunos, pais, parceiros e convidados em geral, no dia 16 de abril (sábado), para uma série de atividades neste sentido.

Entre 9h e 13h estão programadas feira de trocas de brinquedos, livros e uniformes, além da exposição de projetos e ideias inspiradoras que possam servir de exemplos e contribuir para novas atitudes transformadoras.

Com coordenação de Camila de Mauro, assistente de coordenação administrativo-pedagógico da Escola Santi, e um grupo de pais voluntários, o objetivo do projeto – intitulado “Conectando ideias e iniciativas para um mundo melhor” – é compartilhar entre a comunidade iniciativas existentes que muitas vezes estão próximas, mas não são conhecidas.

Serão discutidos e expostos temas de extrema importância no cenário atual como Educação, Alimentação saudável, Autoconhecimento, Inovação social, Inclusão social, Coletivos, Reaproveitamento e redução do consumo, Valorização da infância, Adoção de animais, entre outros.

Ações realizadas pelos alunos também serão expostas, como o Transform+Ação (propostas de melhoria para o bairro) e a Rede Vagalume, projeto de intercâmbio de adolescentes de São Paulo e da Amazônia legal brasileira, em parceria com a Associação Vagalume.

Inspirações – Haverá ainda a participação especial da “Mundo Maker”, com oficinas que despertam o potencial criativo e empreendedor em crianças, jovens e adultos. Durante o evento, os participantes construirão coletivamente um sistema de irrigação inteligente que vai captar água da chuva para regar plantas de um jardim da escola.

“Abriremos as portas da Escola Santi para um sábado de trocas de experiências: pais, parceiros e convidados. Um espaço com stands em que cada um possa contar sobre a sua iniciativa, fazer conexões, inspirar e gerar novas ideias”, explica Adriana Cury Sonnewend, diretora da Escola Santi.

Projetos – Estarão expostos no 3º Santi de Portas Abertas projetos como:

Trocas – Para a Feira de Trocas, o procedimento será simples: cada criança poderá trazer um brinquedo seu uniforme, ou livro de literatura em bom estado e que deseja trocar.

“Nossa intenção é provocar o movimento de troca em adultos e crianças, aguçando o olhar para aquilo que temos, não mais utilizamos, e pode ser útil para alguém e então poderemos trocar ao invés de jogar fora e comprar outro”, ressalta Adriana Cury Sonnewend.

Troca-Troca de Uniformes – Os uniformes poderão ser doados mesmo que a criança não necessite da reposição de um novo conjunto para o ano seguinte. Desta maneira, todos os alunos terão a chance de aproveitar. “Os pais poderão retirar as peças que necessitam, lembrando que a ideia é selecionar para a doação apenas roupas em bom estado”, completa a diretora da Santi.

Trocando Histórias – Livros de Literatura – Já a troca de livros de literatura tem por objetivo estimular que os alunos e pais adquiram obras de maneira sustentável e, ao mesmo tempo, renovem as suas bibliotecas pessoais. No dia do evento, as obras – em bom estado – estarão organizadas pelas categorias Infantil, Juvenil e Geral. A diretora ressalta a importância da troca de livros: “fomentar a leitura de textos literários é um ponto chave na formação das crianças”.

Troca de Brinquedos – Inspirados pelas feiras de troca realizadas na cidade de São Paulo pelo Instituto Alana, em que a troca de brinquedos é realizada exclusivamente pelas crianças, a proposta é que elas tragam os brinquedos que querem trocar e aprendam a fazer isso na feira. Todas as orientações serão dadas pelos adultos responsáveis no dia do evento.

SERVIÇO

Escola Santi – 3º Santi de Portas Abertas – “Conectando ideias e iniciativas para um mundo melhor”

Dia: 16 de abril, sábado

Horário: das 9h às 13h

Endereço: Rua Abílio Soares, 452, Paraíso

Telefone: (11) 3882-6600

Mais informações sobre a Escola Santi estão disponíveis em www.escolasanti.com.br