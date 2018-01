Em busca de um mundo melhor

3º Santi de Portas Abertas reuniu iniciativas que têm o objetivo de melhorar o mundo e mostrou a adultos e crianças que sempre temos o poder de fazer a diferença

Aquecimento Global, crise política, desigualdades sociais, doenças, falta de transporte adequado, falta de cuidado com o meio ambiente. No meio de tantos problemas, às vezes é difícil saber o que fazer, como ajudar, como transformar a indignação em um esforço positivo e uma ação concreta. Afinal, como podemos fazer diferença num momento de tantas divergências, complexidade e até mesmo desesperança?

Foi com essa ideia em mente que foi realizado na Escola Santi, localizada no Bairro do Paraíso, no dia 16 de abril, o 3º Santi de Portas Abertas para a Comunidade – Conectando Ideias e Iniciativas para um Mundo Melhor, que teve como objetivo compartilhar entre a comunidade iniciativas que muitas vezes estão próximas, mas não são conhecidas.

PROJETOS

O evento reuniu mais de 30 projetos, que atuam nas mais diversas áreas, desde educação, alimentação saudável, autoconhecimento, inovação social, inclusão social, reaproveitamento e redução do consumo, valorização da infância, adoção de animais, entre outros. Visitantes, de todas as idades, puderam circular entre os estandes, conversar com os representantes das instituições e entre si, aprender, se inspirar e inspirar novas ideias.

Para os presentes, além da oportunidade de promover seus projetos, o que mais os motivou foi a possibilidade de dar exemplo às crianças, reforçando os ideais da sustentabilidade, da troca e da solidariedade como forças mobilizadoras.

Isso nos contam, por exemplo, os representantes de duas organizações presentes: a ONG Cão Terapeuta, que leva cães para hospitais e casas de repouso, para que o contato com os animais ajude os doentes. E a Instituição Beneficente OAT, que trabalha com o desenvolvimento e inserção social de pessoas com deficiência intelectual.

OFICINAS MAKER

Além da apresentação de projetos, o evento contou também com Feiras de Troca de livros, uniformes e brinquedos, e com diversas oficinas da Mundo Maker, que despertam o potencial criativo e empreendedor em crianças, jovens e adultos. Durante o evento, os participantes construíram coletivamente um sistema de irrigação inteligente que vai captar água da chuva para regar plantas de um jardim da escola. Confira o depoimento do Orlando Lobosco Jr, responsável pelas oficinas.

PAIS VOLUNTÁRIOS

Mas o Santi de Portas Abertas não é apenas um evento feito para a comunidade, ele é feito pela comunidade, e em sua 3ª edição não foi diferente. O evento foi organizado com a ajuda de pais voluntários, encarregados tanto da organização das trocas, oficinas e atividades, quanto do acompanhamento das ações durante o evento e de toda a comunicação visual no local. Um desses pais voluntários foi Ernesto Pereira, pai do aluno do 9º ano João Pedro Pereira, que realizou uma oficina de confecção de pães caseiros. Ao conversarmos com ele, Ernesto ressaltou a importância dessa relação entre a escola e a família.

“Tem que ter essa conexão escola-pais(…) Não é só ter a criança aqui dentro e largar em outras mãos, a gente faz parte de uma comunidade e essa comunidade tem que mostrar o que está acontecendo no dia a dia, no cotidiano”, diz Ernesto, no que é apoiado por Tatiana Fabiano, mãe da aluna Nina Fabiano, do 2º ano C, e uma das mães voluntárias responsáveis pela feira de troca de livros. “A Santi nos trouxe aqui sem duvida para podermos unir forças, porque temos vários pais nesse movimento de querer ajudar, mas não sabem por onde começar. Essa é uma oportunidade de escolher, observar, sentir e tomar uma atitude e fazer uma ação. É um momento de você se colocar e ter a iniciativa e isso é maravilhoso.”

COLHEITA

Um evento como este não termina no dia em que ele acontece. Desde o dia 16 de abril, alguns desdobramentos contribuíram para o cotidiano da escola. Paula Akkari, representante do coletivo feminino Libertas, da PUC-SP, esteve na Santi para conversar com os alunos do 8° e 9° anos e já está prevista visita aos alunos do 7° ano. No dia 31/04, a Santi cedeu seu espaço para realização de bazar beneficente e corte solidário de cabelo, realizado pela ONG Rapunzel Solidária, presente no Santi de Portas Abertas. E no dia 15/05, recebemos um curso de Empreendedorismo a jovens de baixa renda participantes do Projeto Juntos, que também esteve conosco em abril.

Confira no vídeo abaixo um resumo de tudo o que aconteceu durante o 3º Santi de Portas Abertas. Quer saber mais? Assista em nossa página do Facebook e no Youtube depoimentos gravados pelos representantes de alguns dos projetos que estavam presentes no 3º Santi de Portas Abertas. Fique de olho!